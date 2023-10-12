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    • Первоначальное решение УЕФА о допуске сборных России U17 остается в силе: комментарий Дюкова

    Первоначальное решение УЕФА о допуске сборных России U17 остается в силе: комментарий Дюкова

    Президент РФС Александр Дюков заявил, что УЕФА в прошлый вторник не отменял решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    – Решение, принятое от 26 сентября, остается в силе. Пока на данный момент не было найдено техническое решение, как наша сборная будет выступать, этот вопрос не рассматривался на том исполкоме. Первоначальное решение УЕФА остается в силе.

    – Мы все равно не успеваем на следующий чемпионат Европы.

    – Теоретически возможность найти решение еще есть.

    – Единственное решение – заявить нас в группу, которая играет в ноябре?

    – Да. Пока такая возможность есть.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
    • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
    • После этого более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:52
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      NewLife 54 минуты назад

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