Первоначальное решение УЕФА о допуске сборных России U17 остается в силе: комментарий Дюкова

Президент РФС Александр Дюков заявил, что УЕФА в прошлый вторник не отменял решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

– Решение, принятое от 26 сентября, остается в силе. Пока на данный момент не было найдено техническое решение, как наша сборная будет выступать, этот вопрос не рассматривался на том исполкоме. Первоначальное решение УЕФА остается в силе.

– Мы все равно не успеваем на следующий чемпионат Европы.

– Теоретически возможность найти решение еще есть.

– Единственное решение – заявить нас в группу, которая играет в ноябре?

– Да. Пока такая возможность есть.