Первоначальное решение УЕФА о допуске сборных России U17 остается в силе: комментарий Дюкова

Президент РФС Александр Дюков заявил, что УЕФА в прошлый вторник не отменял решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
– Решение, принятое от 26 сентября, остается в силе. Пока на данный момент не было найдено техническое решение, как наша сборная будет выступать, этот вопрос не рассматривался на том исполкоме. Первоначальное решение УЕФА остается в силе.
– Мы все равно не успеваем на следующий чемпионат Европы.
– Теоретически возможность найти решение еще есть.
– Единственное решение – заявить нас в группу, которая играет в ноябре?
– Да. Пока такая возможность есть.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
- В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
- После этого более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
Источник: «Спорт-Экспресс»