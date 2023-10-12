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  • Первоначальное решение УЕФА о допуске сборных России U17 остается в силе: комментарий Дюкова

Первоначальное решение УЕФА о допуске сборных России U17 остается в силе: комментарий Дюкова

12 октября 2023, 21:52
4

Президент РФС Александр Дюков заявил, что УЕФА в прошлый вторник не отменял решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

– Решение, принятое от 26 сентября, остается в силе. Пока на данный момент не было найдено техническое решение, как наша сборная будет выступать, этот вопрос не рассматривался на том исполкоме. Первоначальное решение УЕФА остается в силе.

– Мы все равно не успеваем на следующий чемпионат Европы.

– Теоретически возможность найти решение еще есть.

– Единственное решение – заявить нас в группу, которая играет в ноябре?

– Да. Пока такая возможность есть.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
  • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
  • После этого более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Дюков Александр
Комментарии (4)
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NewLife
1697137474
Шулерские расклады, или как сохранить хорошую мину при плохой игре.
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Freyd
1697142754
Дюкову пора бросить мечтать
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Artemka444
1697176566
Хватит пудрить народу голову!!!
Ответить
Александр.Т.
1697181235
В отставку Дюкова
Ответить
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