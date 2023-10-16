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    • Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты

    Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты

    В понедельник состоялись матчи 8-го тура отборочного турнира Евро-2024 в трех группах.

    В группе F Австрия обыграла Азербайджан и досрочно квалифицировалась на континентальное первенство. В другой игре Бельгия и Швеция не вышли на второй тайм из-за теракта в Брюсселе.

    В группе B Нидерланды победили Грецию, забив с пенальти на 93-й минуте, а Ирландия легко разобралась с Гибралтаром.

    В группе J Португалия разгромила Боснию и Герцеговину, также выиграли Исландия и Словакия.

    Отбор Евро-2024. Группа B. 7-й тур

    Греция – Нидерланды – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – ван Дейк (с пенальти), 90+3.

    Гибралтар – Ирландия – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фергюсон, 8; 0:2 – Джонстон, 28; 0:3 – Доэрти, 60; 0:4 – Робинсон, 80.

    Отбор Евро-2024. Группа J. 7-й тур

    Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5 (0:5)

    Голы: 0:1 – Роналду (с пенальти), 5; 0:2 – Роналду, 20; 0:3 – Фернандеш, 25; 0:4 – Канселу, 32; 0:5 – Феликс, 41.

    Люксембург – Словакия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Дуриш, 77.

    Исландия – Лихтенштейн – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сигурдссон (с пенальти), 22; 2:0 – Финнбогасон, 44; 3:0 – Сигурдссон, 49; 4:0 – Харальдссон, 63.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.10.2023 23:50
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