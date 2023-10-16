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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Гибралтар - Ирландия
Гибралтар - Ирландия: обзор матча 16 октября 2023
Гибралтар
16.10.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 8 тур
0 : 4
Завершен
Ирландия
8'
Э. Фергюсон
28'
М. Джонстон
60'
М. Доэрти
80'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Ирландия
88'
Желтая карточка
Д. МакГрат
83'
Замена
М. Сайкс
️️️️
Ч. Огбене
Замена
Д. Чиполина
️️️️
К. Ронан
83'
Замена
Э. Де Харо
️️️️
Р. Чиполина
83'
80'
ГОЛ! 0:4!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. МакГрат
74'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Каллен
74'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Л. Скейлз
72'
Желтая карточка
М. Доэрти
Замена
А. Эль-Хмиди
️️️️
Т. Де Барр
68'
Замена
Д. Кумбес
️️️️
Н. Позо
68'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
Д. Оливейро
68'
66'
Замена
К. Робинсон
️️️️
М. Джонстон
66'
Замена
А. Айда
️️️️
Э. Фергюсон
60'
ГОЛ! 0:3!
М. Доэрти
Пас отдал
Д. МакГрат
Желтая карточка
Л. Эннсли
53'
28'
ГОЛ! 0:2!
М. Джонстон
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Фергюсон
Пас отдал
М. Доэрти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Джош Каллен
ЦП
19
Майкл Джонстон
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Гибралтар
13
Кристиан Лопес
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
0
Kenneth Chipolina
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Ирландия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
3-2-4-1
23
Коулинг
6
Чиполина
17
Оливейро
20
Бритто
21
Муэли
4
Сержант
12
Эннсли
4
Позо
8
Ронан
10
Уолкер
10
Де Барр
4-3-2-1
16
Базуну
2
Доэрти
4
Даффи
3
Скейлз
18
Мэннинг
6
Каллен
19
Джонстон
8
Найт
10
МакГрат
20
Огбене
9
Фергюсон
8
Ронан
3
Чиполина
3
Чиполина
8
Ронан
10
Де Барр
12
Эль-Хмиди
12
Эль-Хмиди
10
Де Барр
6
Чиполина
18
Де Харо
18
Де Харо
6
Чиполина
17
Оливейро
7
Кашаро
7
Кашаро
17
Оливейро
4
Позо
16
Кумбес
16
Кумбес
4
Позо
3
Скейлз
4
О'Ши
4
О'Ши
3
Скейлз
20
Огбене
13
Сайкс
13
Сайкс
20
Огбене
6
Каллен
6
Моламби
6
Моламби
6
Каллен
19
Джонстон
7
Робинсон
7
Робинсон
19
Джонстон
9
Фергюсон
10
Айда
10
Айда
9
Фергюсон
Остались в запасе
Гибралтар
Ирландия
13
Кристиан Лопес
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
0
Kenneth Chipolina
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
13
Кристиан Лопес
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
0
Kenneth Chipolina
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
Остались в запасе
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Гибралтар - Ирландия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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