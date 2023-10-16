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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Исландия - Лихтенштейн
Исландия - Лихтенштейн: обзор матча 16 октября 2023
Исландия
16.10.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 8 тур
4 : 0
Завершен
Лихтенштейн
22'
Г. Сигурдссон (П)
44'
А. Финнбогасон
49'
Г. Сигурдссон
63'
Х. Арнар Харальдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Исландия - Лихтенштейн
90'
Замена
К. Киндл
️️️️
Д. Саланович
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
А. Ингви Траустасон
80'
Замена
А. Гудьонсен
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
80'
75'
Замена
Н. Бек
️️️️
С. Люхингер
71'
Замена
А. Нетцер
️️️️
Л. Мейер
71'
Замена
J. Lorenz
️️️️
М. Бюхель
Желтая карточка
О. Стейнн Оскарссон
70'
ГОЛ! 4:0!
Х. Арнар Харальдссон
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
63'
59'
Желтая карточка
А. Зеле
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Г. Сигурдссон
57'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
А. Финнбогасон
57'
Замена
М. Андерсон
️️️️
В. Тор Виллумсон
57'
51'
Желтая карточка
М. Марксер
ГОЛ! 3:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
А. Ингви Траустасон
49'
45'
+3
Пенальти не реализован!
С. Визер
ГОЛ! 2:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
В. Тор Виллумсон
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Сигурдссон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
4
Виктор Пальссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
10
Сандро Визер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
14
Арон Гуннарссон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
20
Кристиан Хлинссон
АП
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Лихтенштейн
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
14
Jakob Lorenz
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
19
Колин Хаас
ПВ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Олафссон
15
Сампстед
5
Ингасон
7
Виллумсон
14
Финнссон
21
Траустасон
7
Харальдссон
4
Пальссон
10
Сигурдссон
11
Финнбогасон
11
Торстейнссон
3-5-2
1
Бюхель
5
Марксер
4
Трабер
3
Гопель
10
Визер
17
Люхингер
10
Бюхель
8
Зеле
14
Мейер
18
Хаслер
11
Саланович
10
Сигурдссон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
10
Сигурдссон
21
Траустасон
14
Гуннарссон
14
Гуннарссон
21
Траустасон
7
Виллумсон
18
Андерсон
18
Андерсон
7
Виллумсон
11
Торстейнссон
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
11
Торстейнссон
11
Финнбогасон
9
Оскарссон
9
Оскарссон
11
Финнбогасон
11
Саланович
13
Киндл
13
Киндл
11
Саланович
17
Люхингер
5
Бек
5
Бек
17
Люхингер
10
Бюхель
14
14
10
Бюхель
14
Мейер
15
Нетцер
15
Нетцер
14
Мейер
Остались в запасе
Исландия
Лихтенштейн
1
Рунар Рунарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
20
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Аге Хареиде
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
19
Колин Хаас
ПВ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
1
Рунар Рунарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
20
Кристиан Хлинссон
АП
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
19
Колин Хаас
ПВ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Исландия - Лихтенштейн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
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