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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Босния и Герцеговина - Португалия
Босния и Герцеговина - Португалия: обзор матча 16 октября 2023
Босния и Герцеговина
16.10.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 8 тур
0 : 5
Завершен
Португалия
5'
К. Роналду (П)
20'
К. Роналду
25'
Б. Фернандеш
32'
Ж. Канселу
41'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Босния и Герцеговина - Португалия
Желтая карточка
С. Колашинац
88'
85'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Отавио
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
83'
79'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Б. Фернандеш
79'
Замена
Витинья
️️️️
Ж. Феликс
Замена
Р. Гойкович
️️️️
А. Баришич
72'
Замена
Н. Васили
️️️️
И. Сехич
72'
Замена
С. Хамулич
️️️️
М. Стеванович
65'
65'
Замена
П. Нету
️️️️
Р. Леау
65'
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Роналду
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
А. Рахманович
46'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
Э. Демирович
46'
41'
ГОЛ! 0:5!
Ж. Феликс
Пас отдал
Отавио
32'
ГОЛ! 0:4!
Ж. Канселу
Пас отдал
Б. Фернандеш
25'
ГОЛ! 0:3!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Г. Инасиу
20'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Феликс
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
16
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
10
Миралем Пьянич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
17
Амар Рахманович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
0
Ренато Гойкович
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
14
Дал Варесанович
АП
13
Иван Башич
АП
0
Саид Хамулич
ЦФ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
Португалия
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-3-1-2
12
Сехич
5
Колашинац
16
Баришич
3
Хаджикадунич
7
Дедич
10
Пьянич
13
Цимирот
19
Стеванович
17
Рахманович
10
Демирович
11
Джеко
4-1-3-2
1
Кошта
2
Далот
3
Диаш
3
Инасиу
20
Канселу
13
Перейра
8
Фернандеш
16
Отавио
7
Леау
10
Феликс
7
Роналду
12
Сехич
1
Васили
1
Васили
12
Сехич
16
Баришич
0
Гойкович
0
Гойкович
16
Баришич
10
Демирович
23
Газибегович
23
Газибегович
10
Демирович
17
Рахманович
16
Хаджиахметович
16
Хаджиахметович
17
Рахманович
19
Стеванович
0
Хамулич
0
Хамулич
19
Стеванович
8
Фернандеш
21
Невеш
21
Невеш
8
Фернандеш
10
Феликс
23
Витинья
23
Витинья
10
Феликс
16
Отавио
15
Невеш
15
Невеш
16
Отавио
7
Леау
17
Нету
17
Нету
7
Леау
7
Роналду
21
Жота
21
Жота
7
Роналду
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Португалия
22
Кенан Пирич
ВР
14
Дал Варесанович
АП
13
Иван Башич
АП
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Бернарду Силва
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Кенан Пирич
ВР
14
Дал Варесанович
АП
13
Иван Башич
АП
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Бернарду Силва
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Босния и Герцеговина - Португалия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
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