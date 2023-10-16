Отец Распутько раскрыл подробности побега игрока «Шахтера» в Россию

Юрий Распутько, отец полузащитника «Шахтера» U19 Александра Распутько, подтвердил, что его сын находится на территории РФ.
«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтeра». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней.
Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке.
Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», – сказал Распутько-старший.
- Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
- 19-летний Распутько родом из Горловки (ДНР).
- У него были разногласия с «Шахтером» по поводу продления контракта.
Источник: «Регнум»