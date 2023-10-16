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    • Отец Распутько раскрыл подробности побега игрока «Шахтера» в Россию

    Отец Распутько раскрыл подробности побега игрока «Шахтера» в Россию

    Юрий Распутько, отец полузащитника «Шахтера» U19 Александра Распутько, подтвердил, что его сын находится на территории РФ.

    «Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтeра». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней.

    Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке.

    Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», – сказал Распутько-старший.

    • Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
    • 19-летний Распутько родом из Горловки (ДНР).
    • У него были разногласия с «Шахтером» по поводу продления контракта.

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    Источник: «Регнум»

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    Сегодня, 13:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14999

      Skull_Boy 1 час назад

      Довольно все просто уже началась на Украине мобилизация студентов и тем более людей имеющие "белый билет" и с болезнями начиная от грыжи и заканчивая ВИЧ

      0
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      Рейтинг: +19436

      paracetamol 1 час назад

      Трусливый предатель стал героем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16653

      Алексей З 2 часа назад

      Политики " заварили кашу ", а народ расхлёбывает эти непонятки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1606

      SLADE2019 2 часа назад

      Написали бы поподробнее, где семья находится. А так рад за него, что расслабляется. Вот только от чего устал он. Перенервничал, наверное когда сбегал?

      1
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      Рейтинг: +1947

      Таврида > SLADE2019 2 часа назад

      Может не хотел идти в пилоты Леопарда под Работино?

      0
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      Рейтинг: +4271

      шахта Заполярная > SLADE2019 2 часа назад

      Привет. Ну а как ты думаешь, конечно у молодого парня поди нервы на пределе были. Не каждый может с укропии убежать. А если бы поймали, то последствие, даже можно не гадать, всем ясно. Расслабиться сам бог велел.

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      Рейтинг: +14

      ramblernasheveverythng > Таврида 40 минут назад

      Какой там ?! В пилоты - это для избранных , простому Распутько (Понасюку , Назарэнко и пр.) - ржавый АК чешского производства без БК , рваный польский броник б/у (с половиной пластин) и .... вперёд , слышать песни ветра в поле .
      Это я как очевидец заявляю , сам вовремя на лыжи встал и не жалею . Но гадить вам - кацапам не перестану . И не надейтесь )

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