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  • Семшов оценил возможный уход Файзуллаева из ЦСКА в «Фенербахче»

Семшов оценил возможный уход Файзуллаева из ЦСКА в «Фенербахче»

15 октября 2023, 16:51

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Игорь Семшов высказался об игре Аббосбека Файзуллаева за московский ЦСКА.

– Файзуллаев хорошо себя проявляет, он попал в обойму, тренер ему доверяет. В те минуты, когда он на поле, Аббосбек пытается выжать максимум для того, чтобы обозначить свое желание играть в стартовом составе. Файзуллаев неплохо выглядит, молодой, перспективный футболист. Ему еще есть куда расти. Главное, у него есть желание прогрессировать. На данный момент Аббосбек – это хорошее усиление для ЦСКА.

– Говорят об интересе «Фенербахче». Нужно ли Файзуллаеву переходить в такой клуб в ближайшее трансферное окно?

– У нас всегда есть интерес к футболистам, которые на слуху, забивают, отдают. Может, это агенты подогревают. Для ЦСКА хорошо, что интересуются их футболистами, но Аббосбеку нужно зарекомендовать себя здесь и стать игроком основы, чтобы потом куда-то уехать. Бегать из команды в команду футболистам тяжело. Нужно время на адаптацию. Можно всю карьеру так пробегать и нигде себя ярко не проявить, – заявил Семшов.

  • Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» минувшим летом. Сумма сделки составила 500 тысяч евро.
  • По сообщению Sporx, турецкий «Фенербахче» заинтересован в подписании Файзуллаева уже ближайшей зимой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Фенербахче Семшов Игорь Файзуллаев Аббосбек
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