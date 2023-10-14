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  • Божович объяснил плохое судейство в России: «Никакой Мажич не поможет»

Божович объяснил плохое судейство в России: «Никакой Мажич не поможет»

14 октября 2023, 15:20
5

Миодраг Божович, поработавший в семи клубах РПЛ, заявил о тотальной коррупции в российском судействе.

«Судейство в России очень плохое. И нет разницы – Мажич ли сюда приезжает или кто-то другой. Ошибки бывают – без этого никак. Но главное, нужно судить честно и чтобы судьи не делали специальных ошибок.

Все знают, что в России судьи за это получают деньги. В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень судейства. Все знают, кто предлагает деньги. Надо работать над теми людьми, которые их предлагают.

Вообще нужно полностью менять менталитет. Никакой Мажич не поможет. Были и итальянцы и венгры, а разницы никакой», – сказал Божович.

  • Клубы РПЛ тратят на судейство 500 миллионов рублей за сезон.
  • Зарплата главы департамента судейства РФС Милорада Мажича – около 420 тысяч евро в год.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Божович Миодраг
Комментарии (5)
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Вомбат
1697288342
"Все знают, кто предлагает деньги". Если это так, то что же, сукин сын, молчишь. Ты уже не в России и до тебя им не добраться. Почему молчат тренер Бельгии Тедеско и тренер Австрии Рангник. Почему молчат Луческу и Петреску. Ваноли и Хреноли и еще чертова туча специалистов, которым ну совершенно не резон в нынешних условиях бояться русской мафии? И главное - как ты объяснишь тот факт, что в АПЛ и Ла Лиге судейство ни фига не лучше? Там тоже =отальная коррупция? Или ты просто безответственный болтун?
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Garrincha58
1697289185
Коррупция захлестнула наш футбол да и не только футбол везде правят деньги и никто не соблюдает ПДД, ну все понимают о чём говорит Миодраг
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Napaleon Banapart
1697297126
Коррупция это наша духовная скрепа....
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NewLife
1697302217
Если не назовешь конкретные имена, ты пздбл.
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