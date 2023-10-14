Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Божович объяснил плохое судейство в России: «Никакой Мажич не поможет»

    Божович объяснил плохое судейство в России: «Никакой Мажич не поможет»

    Миодраг Божович, поработавший в семи клубах РПЛ, заявил о тотальной коррупции в российском судействе.

    «Судейство в России очень плохое. И нет разницы – Мажич ли сюда приезжает или кто-то другой. Ошибки бывают – без этого никак. Но главное, нужно судить честно и чтобы судьи не делали специальных ошибок.

    Все знают, что в России судьи за это получают деньги. В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень судейства. Все знают, кто предлагает деньги. Надо работать над теми людьми, которые их предлагают.

    Вообще нужно полностью менять менталитет. Никакой Мажич не поможет. Были и итальянцы и венгры, а разницы никакой», – сказал Божович.

    • Клубы РПЛ тратят на судейство 500 миллионов рублей за сезон.
    • Зарплата главы департамента судейства РФС Милорада Мажича – около 420 тысяч евро в год.

    Новости по теме
    Божович – об иностранных тренерах в РПЛ: «Могу назвать их только одним русским словом из трех букв» 5
    «Может, в порнухе будет». Божович – о будущем Дзюбы 14
    Божович осудил Дзюбу за слова о Семаке
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18059

      Garrincha58 7 минут назад

      Коррупция захлестнула наш футбол да и не только футбол везде правят деньги и никто не соблюдает ПДД, ну все понимают о чём говорит Миодраг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13384

      Вомбат 21 минуту назад

      "Все знают, кто предлагает деньги". Если это так, то что же, сукин сын, молчишь. Ты уже не в России и до тебя им не добраться. Почему молчат тренер Бельгии Тедеско и тренер Австрии Рангник. Почему молчат Луческу и Петреску. Ваноли и Хреноли и еще чертова туча специалистов, которым ну совершенно не резон в нынешних условиях бояться русской мафии? И главное - как ты объяснишь тот факт, что в АПЛ и Ла Лиге судейство ни фига не лучше? Там тоже =отальная коррупция? Или ты просто безответственный болтун?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18059

      Garrincha58 > Вомбат 4 минуты назад

      это система против неё не попрёшь и никто из вами перечисленных хренолей ничего не изменят

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+