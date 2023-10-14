Божович объяснил плохое судейство в России: «Никакой Мажич не поможет»

Миодраг Божович, поработавший в семи клубах РПЛ, заявил о тотальной коррупции в российском судействе.

«Судейство в России очень плохое. И нет разницы – Мажич ли сюда приезжает или кто-то другой. Ошибки бывают – без этого никак. Но главное, нужно судить честно и чтобы судьи не делали специальных ошибок.

Все знают, что в России судьи за это получают деньги. В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень судейства. Все знают, кто предлагает деньги. Надо работать над теми людьми, которые их предлагают.

Вообще нужно полностью менять менталитет. Никакой Мажич не поможет. Были и итальянцы и венгры, а разницы никакой», – сказал Божович.