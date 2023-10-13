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    Стали известны траты клубов РПЛ на судейство

    Клубы российской Премьер-лиги полностью оплачивают работу судей.

    За сезон на арбитров тратят 500 миллионов рублей. Каждому клубу это обходится в сумму чуть больше 31 млн рублей.

    Из этих средств финансируются гонорары рефери, VAR и логистика (перелeты, гостиницы, питание).

    «В клубах РПЛ удивлены, что при этом у них нет влияния ни на назначение судей, ни на разбор ошибок, ни на что-либо другое.

    Как минимум клубы считают логичным просить о встрече с [главой департамента судейства РФС] Мажичем. От серба хотят услышать объяснения и ответа на вопрос, куда двигается судейство в РПЛ», – сообщил источник.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1049

      FCSpartakM 26 минут назад

      все зенит оплачивает

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      Рейтинг: +1409

      Айболид > FCSpartakM 12 минут назад

      А спартак передаёт на "встречах" то , что Зенит оплачивает )))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +20302

      NewLife 1 час назад

      Надо отправлять Дюкова в отставку и создавать беспристрастный РФС, где решения будут приниматься руководством клубов, а не х.з. откуда набранными чиновниками. В ЭСК не должно быть хорошо оплачиваемых иностранцев - это коррупция в чистом виде, принятие нужных футбольным властям решений.

      2
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      Рейтинг: +11

      ramblernasheveverythng > NewLife 57 минут назад

      Ты больно деятельный стал лупень безмозглый .

      0
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      Рейтинг: +3189

      Болотоход 1 час назад

      позор блекло голубым)))

      2
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      Рейтинг: +22

      Спартач 80 > Болотоход 1 час назад

      Ты там подзавис что-ли тупорез ?

      1
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      Рейтинг: +1882

      Спартач80 > Спартач 80 12 минут назад

      Слышь мразь, своего ника нет, ублюдина ты конявая?

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      Рейтинг: +6469

      fakeid 1 час назад

      да одни хряки тратят раз в 10 больше, чем все остальные клубы, вместе взятые!

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      Рейтинг: +554

      Vratarь 1 час назад

      Уважаемые клубы, это налог, а не акции.

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      Рейтинг: +1281

      qawzsexdr 2 часа назад

      А сколько пошло на заговор против инородной команды?

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