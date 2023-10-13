Стали известны траты клубов РПЛ на судейство

Клубы российской Премьер-лиги полностью оплачивают работу судей.

За сезон на арбитров тратят 500 миллионов рублей. Каждому клубу это обходится в сумму чуть больше 31 млн рублей.

Из этих средств финансируются гонорары рефери, VAR и логистика (перелeты, гостиницы, питание).

«В клубах РПЛ удивлены, что при этом у них нет влияния ни на назначение судей, ни на разбор ошибок, ни на что-либо другое.

Как минимум клубы считают логичным просить о встрече с [главой департамента судейства РФС] Мажичем. От серба хотят услышать объяснения и ответа на вопрос, куда двигается судейство в РПЛ», – сообщил источник.