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    • Зарплата Мажича в РФС почти в два раза больше, чем была у Кашшаи

    Зарплата Мажича в РФС почти в два раза больше, чем была у Кашшаи

    Стало известно, сколько зарабатывает глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.

    Зарплата сербского экс-арбитра составляет около 420 тысяч евро в год.

    Предыдущим иностранцем, руководившим департаментом судейства РФС, был Виктор Кашшаи – ему платили 230 тысяч евро в год.

    • Мажич стал главой российских судей 27 июня.
    • Он заключил с РФС 2-летний контракт с возможностью продления еще на год.
    • На этой неделе президент РПЛ выступил с обвинениями в адрес Мажича.
    • По словам Александра Алаева, серб игнорирует клубы Премьер-лиги, а ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.

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    Источник: «Чемпионат»

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