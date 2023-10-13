Зарплата Мажича в РФС почти в два раза больше, чем была у Кашшаи

Стало известно, сколько зарабатывает глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.

Зарплата сербского экс-арбитра составляет около 420 тысяч евро в год.

Предыдущим иностранцем, руководившим департаментом судейства РФС, был Виктор Кашшаи – ему платили 230 тысяч евро в год.