Зарплата Мажича в РФС почти в два раза больше, чем была у Кашшаи

Стало известно, сколько зарабатывает глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.
Зарплата сербского экс-арбитра составляет около 420 тысяч евро в год.
Предыдущим иностранцем, руководившим департаментом судейства РФС, был Виктор Кашшаи – ему платили 230 тысяч евро в год.
- Мажич стал главой российских судей 27 июня.
- Он заключил с РФС 2-летний контракт с возможностью продления еще на год.
- На этой неделе президент РПЛ выступил с обвинениями в адрес Мажича.
- По словам Александра Алаева, серб игнорирует клубы Премьер-лиги, а ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.
Источник: «Чемпионат»