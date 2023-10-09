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  • Президент РПЛ Алаев: «ЭСК в текущем составе себя дискредитировала»

Президент РПЛ Алаев: «ЭСК в текущем составе себя дискредитировала»

9 октября 2023, 10:54
3

Президент РПЛ Александр Алаев раскритиковал работу экспертно-судейской комиссии РФС.

  • Ему непонятен вердикт ЭСК по матчу «Ростов» – «Урал» (2:2).
  • В комиссию обращались оба клуба. Всего разбирались 5 спорных моментов – правильными признаны 4 из 5 решений главного судьи.

«Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича (Иванова) и Виктора Михайловича (Гончаренко). Правда понимаю.

Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.

Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и (Хореном) Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь.

Меня очень удивило решение ЭСК. Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей [Галимов и Амелин] через три дня на матч «Факела» и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК.

Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, окей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

Тем не менее, не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти.

Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала«, – сказал Алаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (3)
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paracetamol
1696839900
Наприглашали иносранцев и чего? А ничего, стало еще хуже! Появились тёмные личности, в футболе не разбирающие, но движимые одной идеей - нахапать поскорее и побольше, а потом удрать, как непотопляемый Чубик!
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Нуф-Нуф
1696841207
Галимов -судит галимо!
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NewLife
1696845211
В настоящее время надо быть полоумным, чтобы жаловаться в ЭСК, на которой пробу негде ставить.
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