Президент РПЛ Алаев: «ЭСК в текущем составе себя дискредитировала»

Президент РПЛ Александр Алаев раскритиковал работу экспертно-судейской комиссии РФС.

Ему непонятен вердикт ЭСК по матчу «Ростов» – «Урал» (2:2).

В комиссию обращались оба клуба. Всего разбирались 5 спорных моментов – правильными признаны 4 из 5 решений главного судьи.

«Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича (Иванова) и Виктора Михайловича (Гончаренко). Правда понимаю.

Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.

Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и (Хореном) Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь.

Меня очень удивило решение ЭСК. Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей [Галимов и Амелин] через три дня на матч «Факела» и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК.

Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, окей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

Тем не менее, не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти.

Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала«, – сказал Алаев.