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    • Президент РПЛ Алаев: «ЭСК в текущем составе себя дискредитировала»

    Президент РПЛ Алаев: «ЭСК в текущем составе себя дискредитировала»

    Президент РПЛ Александр Алаев раскритиковал работу экспертно-судейской комиссии РФС.

    • Ему непонятен вердикт ЭСК по матчу «Ростов» – «Урал» (2:2).
    • В комиссию обращались оба клуба. Всего разбирались 5 спорных моментов – правильными признаны 4 из 5 решений главного судьи.

    «Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича (Иванова) и Виктора Михайловича (Гончаренко). Правда понимаю.

    Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.

    Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и (Хореном) Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь.

    Меня очень удивило решение ЭСК. Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей [Галимов и Амелин] через три дня на матч «Факела» и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК.

    Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, окей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

    Тем не менее, не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти.

    Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала«, – сказал Алаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +705

      Нуф-Нуф 36 минут назад

      Галимов -судит галимо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19428

      paracetamol 58 минут назад

      Наприглашали иносранцев и чего? А ничего, стало еще хуже! Появились тёмные личности, в футболе не разбирающие, но движимые одной идеей - нахапать поскорее и побольше, а потом удрать, как непотопляемый Чубик!

      0
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      Рейтинг: +7757

      Semenycch 1 час назад

      Совершенно согласен!

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