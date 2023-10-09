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  • Президент РПЛ Алаев недоволен главой российских судей Мажичем

Президент РПЛ Алаев недоволен главой российских судей Мажичем

9 октября 2023, 10:15
2

Президент РПЛ Александр Алаев обвинил главу департамента судейства РФС Милорада Мажича в игнорировании клубов лиги.

– В апреле, когда ситуация с судейством была накалена, мы договорились с Павлом Каманцевым организовать встречу клубов РПЛ с судейским корпусом. РФС встречу нам предложил как раз на конец июня, но Мажич на нее не смог приехать, потому что он тогда был только назначен на должность.

Мы понимали, что встреча без участия Мажича не имеет смысла. Хотели обсудить и понять его требования к судьям, его понимание трактовок правил. Тем более, судейство в принципе одна из ключевых тем в нашем футболе.

Нам было важно, и мы хотели обсудить в каких форматах нам придется работать. Тем более, что в РФС проходило много изменений в структуре управления судейским корпусом.

Мы хотели этой встречи, да, но уже сколько времени прошло: июль, август, сентябрь и октябрь. Почти четыре месяца.

По своей работе я часто касался вопроса судейства и сейчас вижу, что Мажичу в РФС создали все условия для работы. Честно, даже не вспомню у кого (из его предшественников) этих полномочий было больше.

– Есть хоть какая‑то дата? Или это просто подвисло в воздухе?

– К сожалению, конкретной даты нет. Судейством у нас полностью занимается РФС. Но давайте не будем забывать, что именно клубы оплачивают все расходы на судей, их гонорары. Клубы выполняют все обязательства и заслуживают, как мне кажется, чтобы с ними пообщался руководитель и рассказал базовые принципы своей работы.

Уверен, если бы такой диалог состоялся, удалось бы избежать многих конфликтных ситуаций. Однако, к моему большому сожалению, человек выбрал другой формат взаимоотношений. Это его право. Пусть поступает как считает нужным, лично я не вижу смысла в этой встрече.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр Мажич Милорад
Комментарии (2)
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NewLife
1696837302
"Судейством у нас полностью занимается РФС. " Насмешил)) Судейством у нас полностью занимается Газпром !
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САДЫЧОК
1696839671
Этим лишь бы собраться , поесть , по пить ! А, Мажич по ходу просто работает !
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