Кафанов хитро ответил на вопрос о вратаре сборной России на матч с Кенией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Матвей Сафонов не сыграет с Кенией.

По его словам, на товарищеский матч в Турции в старте выйдет голкипер Илья. Дело в том, что такое имя как у Лантратова, так и у Помазуна.

«Матвей не будет играть в следующем матче, если ничего не случится. Мы так сразу и планировали – Матвей будет играть с Камеруном, а с Кенией два вратаря.

Пока не знаю, кто из них предпочтительнее. 100%, что с первых минут сыграет Илья«, – сказал Кафанов.