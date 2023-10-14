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    • Кафанов хитро ответил на вопрос о вратаре сборной России на матч с Кенией

    Кафанов хитро ответил на вопрос о вратаре сборной России на матч с Кенией

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Матвей Сафонов не сыграет с Кенией.

    По его словам, на товарищеский матч в Турции в старте выйдет голкипер Илья. Дело в том, что такое имя как у Лантратова, так и у Помазуна.

    «Матвей не будет играть в следующем матче, если ничего не случится. Мы так сразу и планировали – Матвей будет играть с Камеруном, а с Кенией два вратаря.

    Пока не знаю, кто из них предпочтительнее. 100%, что с первых минут сыграет Илья«, – сказал Кафанов.

    • Россия встретится с Кенией 16 октября.
    • Матч состоится в Анталье на стадионе «Титаник Мардан».
    • В активе Лантратова 1 матч за сборную, Помазун пока за национальную команду не дебютировал.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19435

      paracetamol 2 часа назад

      Кафтан стал говорить загадками.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18059

      Garrincha58 3 часа назад

      с Карпина берёт пример

      0
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