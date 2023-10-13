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    • Божович – об иностранных тренерах в РПЛ: «Могу назвать их только одним русским словом из трех букв»

    Божович – об иностранных тренерах в РПЛ: «Могу назвать их только одним русским словом из трех букв»

    Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался об уровне иностранных специалистов в РПЛ.

    Российские команды сейчас возглавляют серб Владимир Ивич («Краснодар»), чех Марцел Личка («Динамо»), испанцы Гильермо Абаскаль («Спартак») и Давид Деограсия («Оренбург»).

    – Вам понятны решения футбольных руководителей о доверии малоизвестным молодым иностранным тренерам, но не российским?

    – У России комплекс на европейцев. Ваша страна всегда хочет, чтобы они тут работали. Почувствовал это, когда работал здесь. А какие сейчас европейские тренеры в России? Могу их назвать только одним русским словом из трех букв.

    Не надо бегать за европейцами! Нужно развивать своих тренеров. Понимаю, когда приглашали большие фамилии – Гуса Хиддинка, Дика Адвоката. А сейчас кого?

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31471

      JTherry 1 час назад

      Миодраг себя забыл причислить к иностранным тренерам, для которых "слово из трех букв" (но правильнее - из пяти "х**ня") очень хорошо подходит...))

      3
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      Рейтинг: +6997

      Давид59 1 час назад

      Ну вот. Всех оскорбил. Эксперт хренов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Цугундeр 1 час назад

      Старея, и оставаясь без дела , все становятся похожими на Петржелу.
      З. Зависть. Никто из выше перепобранных не выглядит ублюдком.
      Никто, и даже Абаскаль)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6541

      subbotaspartak 1 час назад

      Хоть чему то научился в России

      1
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