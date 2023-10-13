Божович – об иностранных тренерах в РПЛ: «Могу назвать их только одним русским словом из трех букв»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался об уровне иностранных специалистов в РПЛ.

Российские команды сейчас возглавляют серб Владимир Ивич («Краснодар»), чех Марцел Личка («Динамо»), испанцы Гильермо Абаскаль («Спартак») и Давид Деограсия («Оренбург»).

– Вам понятны решения футбольных руководителей о доверии малоизвестным молодым иностранным тренерам, но не российским?

– У России комплекс на европейцев. Ваша страна всегда хочет, чтобы они тут работали. Почувствовал это, когда работал здесь. А какие сейчас европейские тренеры в России? Могу их назвать только одним русским словом из трех букв.

Не надо бегать за европейцами! Нужно развивать своих тренеров. Понимаю, когда приглашали большие фамилии – Гуса Хиддинка, Дика Адвоката. А сейчас кого?