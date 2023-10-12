Жена Карпина отреагировала на победу сборной России над Камеруном

Дарья Карпина высказалась по итогам товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Супруга Валерия Карпина считает итоговый результат достойным ответом всем скептикам.

– Я не футбольный эксперт, но даже на уровне болельщика нельзя сказать, что ребята не провели свой самый удачный матч – было видно, что все бьются, все играют. Наверняка сказалась и атмосфера, полный стадион на домашнем матче, сильный соперник.

Мне кажется, что это совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы видели до этого. Сейчас точно нельзя упрекнуть ребят в том, что они выходят без желания играть. Это действительно хороший ответ всем скептикам.

Сегодня игра смотрелась здорово и интересно. Сильный соперник всегда повышает собственную мотивацию. Плюс это был домашний матч, без долгих перелетов.

Наши скептики, видимо, не летают. А я каждый месяц летаю из Ростова до Питера сутками и могу сказать из личного опыта, что это ужасно выматывает. Я не представляю, как они потом выходят играть.

В Египет летели всю ночь, это физически очень тяжело. Сказалась и поддержка болельщиков, забываешь, что это товарищеский матч.

– Почувствовали ли вы, что Валерий Георгиевич как-то по-особенному настраивался на этот матч?

– Нет. Не знаю, поверят ли скептики, но Валерий Георгиевич абсолютно одинаково настраивается на все матчи, и неважно – играет сборная или «Ростов».

Как для тренера «Ростова», для него абсолютно одинаково важны матчи и со «Спартаком», и с «Факелом», а как для тренера сборной – с Камеруном, Хорватией и Узбекистаном.

Он уважительно относится к соперникам, а еще более уважительно – к своей работе и своим игрокам.