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  • Жена Карпина отреагировала на победу сборной России над Камеруном

Жена Карпина отреагировала на победу сборной России над Камеруном

12 октября 2023, 22:00
5

Дарья Карпина высказалась по итогам товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Супруга Валерия Карпина считает итоговый результат достойным ответом всем скептикам.

– Я не футбольный эксперт, но даже на уровне болельщика нельзя сказать, что ребята не провели свой самый удачный матч – было видно, что все бьются, все играют. Наверняка сказалась и атмосфера, полный стадион на домашнем матче, сильный соперник.

Мне кажется, что это совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы видели до этого. Сейчас точно нельзя упрекнуть ребят в том, что они выходят без желания играть. Это действительно хороший ответ всем скептикам.

Сегодня игра смотрелась здорово и интересно. Сильный соперник всегда повышает собственную мотивацию. Плюс это был домашний матч, без долгих перелетов.

Наши скептики, видимо, не летают. А я каждый месяц летаю из Ростова до Питера сутками и могу сказать из личного опыта, что это ужасно выматывает. Я не представляю, как они потом выходят играть.

В Египет летели всю ночь, это физически очень тяжело. Сказалась и поддержка болельщиков, забываешь, что это товарищеский матч.

– Почувствовали ли вы, что Валерий Георгиевич как-то по-особенному настраивался на этот матч?

– Нет. Не знаю, поверят ли скептики, но Валерий Георгиевич абсолютно одинаково настраивается на все матчи, и неважно – играет сборная или «Ростов».

Как для тренера «Ростова», для него абсолютно одинаково важны матчи и со «Спартаком», и с «Факелом», а как для тренера сборной – с Камеруном, Хорватией и Узбекистаном.

Он уважительно относится к соперникам, а еще более уважительно – к своей работе и своим игрокам.

  • Россияне дома победили со счетом 1:0.
  • Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
  • Единственный гол забил Федор Чаловдебютный для него за сборную.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Камерун Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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NewLife
1697137953
Заметно, что тебя Карпин тренирует)))
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ZAITZEFF2011
1697143872
Забыли написать , что думают про игру соседи и все знакомые Карпина.
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neim
1697158478
Теперь каждая кухарка должна на Бомбардира реагировать. Иначе весь информационный бомонд ничего не стоит ))).
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Fialet
1697178967
Я уж думал она трусы сняла для фотосессии, как любят местные редакторы.
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BlackMurder
1697179282
Как эти рукожопы играют, так куча новостей, это товарка , а по факту Камерун вынесет их
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