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    • Жена Карпина отреагировала на победу сборной России над Камеруном

    Жена Карпина отреагировала на победу сборной России над Камеруном

    Дарья Карпина высказалась по итогам товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

    Супруга Валерия Карпина считает итоговый результат достойным ответом всем скептикам.

    – Я не футбольный эксперт, но даже на уровне болельщика нельзя сказать, что ребята не провели свой самый удачный матч – было видно, что все бьются, все играют. Наверняка сказалась и атмосфера, полный стадион на домашнем матче, сильный соперник.

    Мне кажется, что это совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы видели до этого. Сейчас точно нельзя упрекнуть ребят в том, что они выходят без желания играть. Это действительно хороший ответ всем скептикам.

    Сегодня игра смотрелась здорово и интересно. Сильный соперник всегда повышает собственную мотивацию. Плюс это был домашний матч, без долгих перелетов.

    Наши скептики, видимо, не летают. А я каждый месяц летаю из Ростова до Питера сутками и могу сказать из личного опыта, что это ужасно выматывает. Я не представляю, как они потом выходят играть.

    В Египет летели всю ночь, это физически очень тяжело. Сказалась и поддержка болельщиков, забываешь, что это товарищеский матч.

    – Почувствовали ли вы, что Валерий Георгиевич как-то по-особенному настраивался на этот матч?

    – Нет. Не знаю, поверят ли скептики, но Валерий Георгиевич абсолютно одинаково настраивается на все матчи, и неважно – играет сборная или «Ростов».

    Как для тренера «Ростова», для него абсолютно одинаково важны матчи и со «Спартаком», и с «Факелом», а как для тренера сборной – с Камеруном, Хорватией и Узбекистаном.

    Он уважительно относится к соперникам, а еще более уважительно – к своей работе и своим игрокам.

    • Россияне дома победили со счетом 1:0.
    • Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
    • Единственный гол забил Федор Чаловдебютный для него за сборную.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20287

      NewLife 46 минут назад

      Заметно, что тебя Карпин тренирует)))

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