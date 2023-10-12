Президент «Урала» Иванов рассказал, стыдно ли ему за свою команду

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Когда первый круг закончится, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Сейчас мы где-то недобрали, а может и перебрали. Но сам факт, что за команду не стыдно. В каждой игре они показывают нормальный футбол. Нам где-то не везeт, но в некоторых играх наоборот. Сейчас мы хотим быть как можно выше в турнирной таблице», – заявил Иванов.