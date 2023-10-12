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    Кузьмичев назвал лучшего тренера РПЛ в сентябре

    Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев назвал тренера, которого можно было бы назвать лучшим в сентябре.

    «Если брать только результат, то Ивич стал лучшим. Рассматривая результат и игру в комплексе, содержание, зрелищность, я бы отдал предпочтение, награду Игорю Осинькину. «Крылья Советов» играли так, что за ними было интересно смотреть. Мне лично было интереснее смотреть, как играют самарцы, даже с учетом того, что у них подбор футболистов скромнее, чем у «Краснодара», – сказал Кузьмичев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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