Кузьмичев назвал лучшего тренера РПЛ в сентябре

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев назвал тренера, которого можно было бы назвать лучшим в сентябре.
«Если брать только результат, то Ивич стал лучшим. Рассматривая результат и игру в комплексе, содержание, зрелищность, я бы отдал предпочтение, награду Игорю Осинькину. «Крылья Советов» играли так, что за ними было интересно смотреть. Мне лично было интереснее смотреть, как играют самарцы, даже с учетом того, что у них подбор футболистов скромнее, чем у «Краснодара», – сказал Кузьмичев.
- РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера сентября. Ими стали Владимир Ивич, Сергей Юран, Давид Деограсия, Игорь Осинькин и Михаил Галактионов.
- После 11 туров РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место с 27 очками. «Крылья Советов» идут 2-ми с 21 очками.
Источник: «РБ Спорт»