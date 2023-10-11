Бывший администратор «Спартака» назвал игрока команды бараном

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал защитника московской команды Алексиса Дуарте.

«Ситуация с Джикией? Не устраивает он почему-то тренера. Джикия даже в плохой форме лучше Дуарте. Непонятно, почему ставят этого барана. Он выглядит очень плохо.

Пауза должна помочь команде. Может, руководство пригласит Абаскаля, чтобы он объяснил некоторые моменты. Мое мнение, что в команде очень много обиженных игроков. И тренер, вместо того что все это наладить, наоборот, поджигает.

Может, это такая европейская методика. Баланса в команде нет. Нет взаимопонимания, потому что на каждую игру разным составом выходят. Но еще 19 игр. Может быть, все наладится», – сказал Хаджи.

«Спартак» с 17 очками в 11 турах занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Статистика Джикии в этом сезоне: 9 матчей (706 минут) без голевых действий.

В активе Дуарте 13 игр (927 минут).

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