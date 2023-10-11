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  • Бывший администратор «Спартака» назвал игрока команды бараном

Бывший администратор «Спартака» назвал игрока команды бараном

11 октября 2023, 09:09
8

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал защитника московской команды Алексиса Дуарте.

«Ситуация с Джикией? Не устраивает он почему-то тренера. Джикия даже в плохой форме лучше Дуарте. Непонятно, почему ставят этого барана. Он выглядит очень плохо.

Пауза должна помочь команде. Может, руководство пригласит Абаскаля, чтобы он объяснил некоторые моменты. Мое мнение, что в команде очень много обиженных игроков. И тренер, вместо того что все это наладить, наоборот, поджигает.

Может, это такая европейская методика. Баланса в команде нет. Нет взаимопонимания, потому что на каждую игру разным составом выходят. Но еще 19 игр. Может быть, все наладится», – сказал Хаджи.

  • «Спартак» с 17 очками в 11 турах занимает 5-е место в таблице РПЛ.
  • Статистика Джикии в этом сезоне: 9 матчей (706 минут) без голевых действий.
  • В активе Дуарте 13 игр (927 минут).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис
Комментарии (8)
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Давид59
1697006156
Эээээ. В Спартаке - баран? Плохо
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САДЫЧОК
1697006493
Хаджи - ты осёл! Дуарте отличный защитник и показатели у него , самые лучшие в РПЛ.
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порт
1697009018
Тяжело будет барану с пяточконосителями.
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JTherry
1697011877
у "бывшего повара" Спартака, пересолившего борщ забыли спросить, кто лучше в защите играет Дуарте или Джикия...) этот вопрос целиком и полностью на совести тренера - он видит степень готовности к матчу, с него и спрос... давление, которое оказывается на Спартак, разгоняется с подачи Алёши, с целью вывести команду из равновесия... Хаджи не в ту лодку сел, чтобы её "раскачивать"...
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Baggio1986
1697019825
Я думал,что речь о Денисове
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alefreddy
1697037188
Джикия слабый стал замена ему требуется пока есть спрос
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