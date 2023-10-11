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    • Бывший администратор «Спартака» назвал игрока команды бараном

    Бывший администратор «Спартака» назвал игрока команды бараном

    Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал защитника московской команды Алексиса Дуарте.

    «Ситуация с Джикией? Не устраивает он почему-то тренера. Джикия даже в плохой форме лучше Дуарте. Непонятно, почему ставят этого барана. Он выглядит очень плохо.

    Пауза должна помочь команде. Может, руководство пригласит Абаскаля, чтобы он объяснил некоторые моменты. Мое мнение, что в команде очень много обиженных игроков. И тренер, вместо того что все это наладить, наоборот, поджигает.

    Может, это такая европейская методика. Баланса в команде нет. Нет взаимопонимания, потому что на каждую игру разным составом выходят. Но еще 19 игр. Может быть, все наладится», – сказал Хаджи.

    • «Спартак» с 17 очками в 11 турах занимает 5-е место в таблице РПЛ.
    • Статистика Джикии в этом сезоне: 9 матчей (706 минут) без голевых действий.
    • В активе Дуарте 13 игр (927 минут).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6417

      порт 41 минуту назад

      Тяжело будет барану с пяточконосителями.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З 1 час назад

      Клубу нужен спортивный директор, человек с опытом и разбирающийся в футболе. Толковое предложение от Шалимова, посмотреть чем занимаются на тренировках , что наигрывается и как, послушать что хочет Абаскаль.
      "Баран" -это эмоции простого болельщика, в составе не один такой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10201

      САДЫЧОК 1 час назад

      Хаджи - ты осёл!
      Дуарте отличный защитник и показатели у него , самые лучшие в РПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6974

      Давид59 1 час назад

      Эээээ. В Спартаке - баран? Плохо

      1
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