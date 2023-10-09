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Агент Гурцкая: «Абаскаль оказался пустышкой и популистом»

9 октября 2023, 23:00
11

Футбольный агент Тимур Гурцкая разнес Гильермо Абаскаля за его работу со «Спартаком».

– Нет ощущения, что гол Медины и ничья в дерби – отсрочка неизбежного?

– Конечно есть. Это как будто у тебя есть гигантский порез, а ты его прикрываешь, алоэ прикладываешь. На какое-то время, может быть, легче будет.

«Спартак» играет в футбол только на качестве игроков. Ничего тренерского там вообще нет – кроме того, что он бегает по бровке как сумасшедший и постоянно обращается к судьям.

Я вчера поймал момент, когда и без того игроку давали желтую карточку, а он все равно орал судьям.

Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Дает хорошие интервью, но тренерского футбола там нет. Пока все держится за счет хороших игроков.

  • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Гурцкая Тимур
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1696881798
Сколько зависти у всех этих негодяев ?! Очень нужно, чтобы Абаскаль привел к чемпионству Спартак!
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моэм
1696901518
Невозможно не согласиться....В Спартак давление не каждый мужик выдержит , а пацан Абаскаль просто "поплыл"....кроме того , как то он обронил что УЧИТСЯ побеждать , а Спартак не школа ... и не полигон для проверки неопытных тренеров ....можно констатировать что Лукойл опять ошибся с тренером ....а вот хозяевам уже экспериментировать можно , даже если они не разбираются в футболе .
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САДЫЧОК
1696931882
Нужно , чтобы не было внутри бунтарей умных(Джикия, и его агент) и не умных(Соболев, Зобнин) Нужна полузащита .На Медине и др далеко не уедешь. Зиньковский Медина и справа молодой Денисов, он кстати хороший полузащитник. быстро развивает атаку и его открыл Абаскаль , но , он не защитник. И конечно же края защиты.Хлусевич Рябчук-это уровень пердива.
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