Агент Гурцкая: «Абаскаль оказался пустышкой и популистом»

Футбольный агент Тимур Гурцкая разнес Гильермо Абаскаля за его работу со «Спартаком».

– Нет ощущения, что гол Медины и ничья в дерби – отсрочка неизбежного?

– Конечно есть. Это как будто у тебя есть гигантский порез, а ты его прикрываешь, алоэ прикладываешь. На какое-то время, может быть, легче будет.

«Спартак» играет в футбол только на качестве игроков. Ничего тренерского там вообще нет – кроме того, что он бегает по бровке как сумасшедший и постоянно обращается к судьям.

Я вчера поймал момент, когда и без того игроку давали желтую карточку, а он все равно орал судьям.

Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Дает хорошие интервью, но тренерского футбола там нет. Пока все держится за счет хороших игроков.