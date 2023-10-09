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    Агент Гурцкая: «Абаскаль оказался пустышкой и популистом»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая разнес Гильермо Абаскаля за его работу со «Спартаком».

    – Нет ощущения, что гол Медины и ничья в дерби – отсрочка неизбежного?

    – Конечно есть. Это как будто у тебя есть гигантский порез, а ты его прикрываешь, алоэ прикладываешь. На какое-то время, может быть, легче будет.

    «Спартак» играет в футбол только на качестве игроков. Ничего тренерского там вообще нет – кроме того, что он бегает по бровке как сумасшедший и постоянно обращается к судьям.

    Я вчера поймал момент, когда и без того игроку давали желтую карточку, а он все равно орал судьям.

    Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Дает хорошие интервью, но тренерского футбола там нет. Пока все держится за счет хороших игроков.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    09.10.2023 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Юрий-Константинов-vkontak 2 часа назад

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      0
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      Рейтинг: +10194

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Сколько зависти у всех этих негодяев ?!
      Очень нужно, чтобы Абаскаль привел к чемпионству Спартак!

      1
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      Рейтинг: +35620

      VVM1964 > САДЫЧОК 2 часа назад

      Ну этот прохвост Гурцкая давно известен, как скотская натура и враль ((( В составе Спартака ОЧЕНЬ серьезные пробелы - несколько игроков основы даже на запасных не тянут !!! (((

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