Агент Гурцкая: «Абаскаль оказался пустышкой и популистом»

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Футбольный агент Тимур Гурцкая разнес Гильермо Абаскаля за его работу со «Спартаком».
– Нет ощущения, что гол Медины и ничья в дерби – отсрочка неизбежного?
– Конечно есть. Это как будто у тебя есть гигантский порез, а ты его прикрываешь, алоэ прикладываешь. На какое-то время, может быть, легче будет.
«Спартак» играет в футбол только на качестве игроков. Ничего тренерского там вообще нет – кроме того, что он бегает по бровке как сумасшедший и постоянно обращается к судьям.
Я вчера поймал момент, когда и без того игроку давали желтую карточку, а он все равно орал судьям.
Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Дает хорошие интервью, но тренерского футбола там нет. Пока все держится за счет хороших игроков.
- У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.