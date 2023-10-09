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    Орлов: «Зачем Джикия в сборной?»

    Журналист Геннадий Орлов считает, что Георгия Джикию не стоило вызывать в сборную России.

    По его мнению, вместо защитника «Спартака» надо было пригласить Кирилла Гоцука из «Пари НН».

    «Зачем Джикия в сборной? Увы, это уходящая футбольная натура. А Гоцука, видите, нет. Это игрок, он по-настоящему играет, здорово выполняет функции центрального защитника. Ну парня надо брать.

    Почему вот так? Я не согласен с Валерием Георгиевичем [Карпиным]. Моe мнение ничего не значит для него, но я его выскажу. Гоцук достоин того, чтобы играть за сборную России. Надо, чтобы эти слова дошли до него, чтобы ему приятно было.

    Гоцук – это парень, который держит оборону в команде, вышедшей на пятое место. «Пари НН» в пятeрке в основном благодаря обороне. Разве не так?

    Гоцук всегда хорош, при всех тренерах. Он бы украсил московский «Спартак», если уж на то пошло. Они же ищут правого центрального», – сказал Орлов.

    • 29-летний Джикия больше месяца не играет в РПЛ.
    • Гоцуку 31 год. В этом сезоне он провел за «Пари НН» 14 матчей и сделал 2 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.10.2023 21:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Юрий-Константинов-vkontak 2 часа назад

      Мужики, что ставят на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз». Сайт. До победы прогнозы дают.

      0
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      Рейтинг: +4729

      Snek 4 часа назад

      Я думаю там вопрос в тренере, поэтому Джикия не играет.
      С Абаскалем все плохие, один он хороший.

      0
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      Рейтинг: +2885

      ScarlettOgusania > Snek 3 часа назад

      когда Аба такое сказал, или зашёл сюда просто яда подлить, вроде Орлуши, так нам этого дятла хватает, а ты своего физрука Федотку, обсуждай, за 10 последних игр всего 1 победа над Балтикой, которую все имеют во все дырки вместе с самобытным Игнашом!)

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      Рейтинг: +4729

      Snek > ScarlettOgusania 1 час назад

      Я обсуждаю кого и когда хочу.

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      Рейтинг: +6686

      rash1959 4 часа назад

      Вопрос должен стоять иначе: Зачем нужна сборная?

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      Рейтинг: +235

      russkiisergei 4 часа назад

      считаю, что Геннадию Орлову место на кладбище!!!

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      Рейтинг: +2885

      ScarlettOgusania > russkiisergei 3 часа назад

      Орлов и "оттуда" что-нибудь про Спартак прогундосит - птыц вещун!)

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      Рейтинг: +35620

      VVM1964 > russkiisergei 2 часа назад

      Не строй из себя Всевышнего - только ОН определяет кому и когда... (((

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