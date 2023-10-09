Орлов: «Зачем Джикия в сборной?»

Мужики, что ставят на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз». Сайт. До победы прогнозы дают.
Журналист Геннадий Орлов считает, что Георгия Джикию не стоило вызывать в сборную России.
По его мнению, вместо защитника «Спартака» надо было пригласить Кирилла Гоцука из «Пари НН».
«Зачем Джикия в сборной? Увы, это уходящая футбольная натура. А Гоцука, видите, нет. Это игрок, он по-настоящему играет, здорово выполняет функции центрального защитника. Ну парня надо брать.
Почему вот так? Я не согласен с Валерием Георгиевичем [Карпиным]. Моe мнение ничего не значит для него, но я его выскажу. Гоцук достоин того, чтобы играть за сборную России. Надо, чтобы эти слова дошли до него, чтобы ему приятно было.
Гоцук – это парень, который держит оборону в команде, вышедшей на пятое место. «Пари НН» в пятeрке в основном благодаря обороне. Разве не так?
Гоцук всегда хорош, при всех тренерах. Он бы украсил московский «Спартак», если уж на то пошло. Они же ищут правого центрального», – сказал Орлов.
- 29-летний Джикия больше месяца не играет в РПЛ.
- Гоцуку 31 год. В этом сезоне он провел за «Пари НН» 14 матчей и сделал 2 ассиста.