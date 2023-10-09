Орлов: «Зачем Джикия в сборной?»

Журналист Геннадий Орлов считает, что Георгия Джикию не стоило вызывать в сборную России.

По его мнению, вместо защитника «Спартака» надо было пригласить Кирилла Гоцука из «Пари НН».

«Зачем Джикия в сборной? Увы, это уходящая футбольная натура. А Гоцука, видите, нет. Это игрок, он по-настоящему играет, здорово выполняет функции центрального защитника. Ну парня надо брать.

Почему вот так? Я не согласен с Валерием Георгиевичем [Карпиным]. Моe мнение ничего не значит для него, но я его выскажу. Гоцук достоин того, чтобы играть за сборную России. Надо, чтобы эти слова дошли до него, чтобы ему приятно было.

Гоцук – это парень, который держит оборону в команде, вышедшей на пятое место. «Пари НН» в пятeрке в основном благодаря обороне. Разве не так?

Гоцук всегда хорош, при всех тренерах. Он бы украсил московский «Спартак», если уж на то пошло. Они же ищут правого центрального», – сказал Орлов.