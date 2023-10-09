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Орлов: «Зачем Джикия в сборной?»

9 октября 2023, 21:46
10

Журналист Геннадий Орлов считает, что Георгия Джикию не стоило вызывать в сборную России.

По его мнению, вместо защитника «Спартака» надо было пригласить Кирилла Гоцука из «Пари НН».

«Зачем Джикия в сборной? Увы, это уходящая футбольная натура. А Гоцука, видите, нет. Это игрок, он по-настоящему играет, здорово выполняет функции центрального защитника. Ну парня надо брать.

Почему вот так? Я не согласен с Валерием Георгиевичем [Карпиным]. Моe мнение ничего не значит для него, но я его выскажу. Гоцук достоин того, чтобы играть за сборную России. Надо, чтобы эти слова дошли до него, чтобы ему приятно было.

Гоцук – это парень, который держит оборону в команде, вышедшей на пятое место. «Пари НН» в пятeрке в основном благодаря обороне. Разве не так?

Гоцук всегда хорош, при всех тренерах. Он бы украсил московский «Спартак», если уж на то пошло. Они же ищут правого центрального», – сказал Орлов.

  • 29-летний Джикия больше месяца не играет в РПЛ.
  • Гоцуку 31 год. В этом сезоне он провел за «Пари НН» 14 матчей и сделал 2 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Нижний Новгород Гоцук Кирилл Джикия Георгий Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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russkiisergei
1696878680
считаю, что Геннадию Орлову место на кладбище!!!
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rash1959
1696879525
Вопрос должен стоять иначе: Зачем нужна сборная?
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Snek
1696880814
Я думаю там вопрос в тренере, поэтому Джикия не играет. С Абаскалем все плохие, один он хороший.
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СпартакВВ
1696954913
Орлов, какое твое собачье дело? Трепись о зените и не лезь туда куда тебя не просят!
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