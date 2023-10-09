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    • «Медина спас Абаскаля»: Мостовой разобрал матч «Спартак» – ЦСКА

    «Медина спас Абаскаля»: Мостовой разобрал матч «Спартак» – ЦСКА

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча 11-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:2).

    • «Спартак» вырвал ничью на 97-й минуте.
    • Спасительный мяч забил бывший игрок ЦСКА Хесус Медина.
    • У команд по 17 очков.

    «У «Спартака» нет игры. Лишь изредка какие-то проблески. Команда не понимает, что она делает на поле. Сегодня все голы забиты за счет индивидуального мастерства и эмоций.

    ЦСКА отдал победный матч. Они играли лучше на протяжении всей игры. Можно сказать, что «Спартак» банально отскочил.

    А Абаскаль теперь в долгу у Медины. Он спас его», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.10.2023 17:30
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