«Медина спас Абаскаля»: Мостовой разобрал матч «Спартак» – ЦСКА

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча 11-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:2).

«Спартак» вырвал ничью на 97-й минуте.

Спасительный мяч забил бывший игрок ЦСКА Хесус Медина.

У команд по 17 очков.

«У «Спартака» нет игры. Лишь изредка какие-то проблески. Команда не понимает, что она делает на поле. Сегодня все голы забиты за счет индивидуального мастерства и эмоций.

ЦСКА отдал победный матч. Они играли лучше на протяжении всей игры. Можно сказать, что «Спартак» банально отскочил.

А Абаскаль теперь в долгу у Медины. Он спас его», – сказал Мостовой.