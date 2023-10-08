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  • Стало известно, кто возглавил бы «Спартак» в случае разгрома от ЦСКА

Стало известно, кто возглавил бы «Спартак» в случае разгрома от ЦСКА

8 октября 2023, 22:53
15

У «Спартака» был готов вариант с тренерской отставкой на случай крупного поражения от ЦСКА в 11-м туре РПЛ (2:2).

«Если бы в матче с ЦСКА случился разгром и Гильермо Абаскаль все же был бы уволен, то главным тренером красно-белых, с огромной вероятностью, в ближайшие дни стал бы Станислав Черчесов», – написал телеграм-канал «Мутко против».

  • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
  • У Абаскаля контракт до 2025 года.
  • Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Черчесов Станислав Абаскаль Гильермо
Комментарии (15)
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Alex Flash
1696795020
Разве что то поменялось? Игра нулевая.нечего тянуть кота за хвост.
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timon2401
1696795894
поменяли бы х..й на х..й))
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Gwynbleidd
1696796800
Ну ничего, или к зиме поменяют или к лету ))) Это даже интересно, одного бездарного тренера менять, на другого... По моему у спартака давно такого не было, обычно у них топ иностранные тренеры, только результата нет...
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NewLife
1696796970
Нельзя человека отрывать от форелеводства ради какого-то клубишки)))
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NewLife
1696797104
"Стало известно, кто возглавил бы «Спартак» в случае разгрома от ЦСКА" Правильный заголовок: стал известен очередной пздёж телеграм-канала "Мутко против"
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qawzsexdr
1696830684
Лучше Мостовой или Ловчев, пускай докажут что они не только языком способны работать.
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oyabun
1696830826
Если это правда, то крайне печально наблюдать подобную примитивную логику - вот есть свободный тренер, вроде как с именем, и даже нашу сборную тренировал, а давайте его возьмем! Зачем заморачиваться, тратить силы на поиски кого то еще, так же проще. А то что усатый ничего не даст Спартаку - ничего, там как пойдет. На авось русское великое.
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Спартач 80
1696847282
Саламыч приди !
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