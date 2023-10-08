"Стало известно, кто возглавил бы «Спартак» в случае разгрома от ЦСКА"

У «Спартака» был готов вариант с тренерской отставкой на случай крупного поражения от ЦСКА в 11-м туре РПЛ (2:2).

«Если бы в матче с ЦСКА случился разгром и Гильермо Абаскаль все же был бы уволен, то главным тренером красно-белых, с огромной вероятностью, в ближайшие дни стал бы Станислав Черчесов», – написал телеграм-канал «Мутко против».