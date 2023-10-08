"Стало известно, кто возглавил бы «Спартак» в случае разгрома от ЦСКА"

У «Спартака» был готов вариант с тренерской отставкой на случай крупного поражения от ЦСКА в 11-м туре РПЛ (2:2).

«Если бы в матче с ЦСКА случился разгром и Гильермо Абаскаль все же был бы уволен, то главным тренером красно-белых, с огромной вероятностью, в ближайшие дни стал бы Станислав Черчесов», – написал телеграм-канал «Мутко против».

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

У Абаскаля контракт до 2025 года.

Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».

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