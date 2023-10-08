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    • Стало известно, кто возглавил бы «Спартак» в случае разгрома от ЦСКА

    Стало известно, кто возглавил бы «Спартак» в случае разгрома от ЦСКА

    У «Спартака» был готов вариант с тренерской отставкой на случай крупного поражения от ЦСКА в 11-м туре РПЛ (2:2).

    «Если бы в матче с ЦСКА случился разгром и Гильермо Абаскаль все же был бы уволен, то главным тренером красно-белых, с огромной вероятностью, в ближайшие дни стал бы Станислав Черчесов», – написал телеграм-канал «Мутко против».

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.
    • Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    08.10.2023 22:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Алексей-Удмуртов-vkontakt 2 часа назад

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      Рейтинг: +20228

      NewLife 3 часа назад

      "Стало известно, кто возглавил бы «Спартак» в случае разгрома от ЦСКА"
      Правильный заголовок: стал известен очередной пздёж телеграм-канала "Мутко против"

      2
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      Рейтинг: +20228

      NewLife 3 часа назад

      Нельзя человека отрывать от форелеводства ради какого-то клубишки)))

      2
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      Рейтинг: +217

      Gwynbleidd 3 часа назад

      Ну ничего, или к зиме поменяют или к лету ))) Это даже интересно, одного бездарного тренера менять, на другого... По моему у спартака давно такого не было, обычно у них топ иностранные тренеры, только результата нет...

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      Рейтинг: +709

      timon2401 3 часа назад

      поменяли бы х..й на х..й))

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      Рейтинг: +1204

      Alex Flash 4 часа назад

      Разве что то поменялось? Игра нулевая.нечего тянуть кота за хвост.

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      Рейтинг: +35596

      VVM1964 > Alex Flash 2 часа назад

      Думаешь при Череповец все кардинально поменяется в лучшую сторону? Я сильно сомневаюсь ...

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