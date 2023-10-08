Мостовой задал вопрос Абаскалю после матча «Спартак» – ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

«Спартак» спас ничью на 97-й минуте.

Спасительный мяч забил бывший игрок ЦСКА Хесус Медина.

У команд по 17 очков.

– Какие впечатления от дерби?

– Если бы ЦСКА выиграл, то это было бы заслуженно. Они были лучше, на мой взгляд. Почему так слабо выглядел «Спартак» – хочется узнать у главного тренера. Был момент, когда «Спартак» завладел инициативой минут на 15, но в целом ЦСКА был лучше.

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