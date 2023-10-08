Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой задал вопрос Абаскалю после матча «Спартак» – ЦСКА

    Мостовой задал вопрос Абаскалю после матча «Спартак» – ЦСКА

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

    – Какие впечатления от дерби?

    – Если бы ЦСКА выиграл, то это было бы заслуженно. Они были лучше, на мой взгляд. Почему так слабо выглядел «Спартак» – хочется узнать у главного тренера. Был момент, когда «Спартак» завладел инициативой минут на 15, но в целом ЦСКА был лучше.

    Новости по теме
    Стало известно, кто возглавил бы «Спартак» в случае разгрома от ЦСКА 7
    Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА 2
    Джикия высказался о потере места в основе «Спартака» 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2023 22:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6425

      AtticusFinch 2 часа назад

      Мостовой опять думает, что его тренером в Спартак позовут?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +787

      RUSARM 2 часа назад

      Повезло им-отскочили!!!

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+