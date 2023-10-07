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Сперцян заявил о чемпионском характере «Краснодара»

7 октября 2023, 22:51
2

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

  • Краснодарцы уступали в 2 мяча.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
  • Впереди у команды матч с «Балтикой» (21 октября).

– Что произошло во втором тайме?

– Сначала хочу сказать, что так, как мы играли первый тайм, нельзя играть. Мы знали, что «Ростов» – очень хорошая команда, играет низом, хорошо выходит. У нас вообще не получился первый тайм. Что мы сделали во втором тайме? Не знаю, что сказать, эмоции переполняют. Спасибо болельщикам, которые поддерживали 90 минут. В прошлом сезоне было наоборот, сейчас мы реабилитировались.

– Была огненная речь в перерыве от Владимира Ивича?

– Огненной не было, он просто нас успокоил, мы были на нервах. Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 2:0 – скользкий счет в футболе. Хорошо, что так получилось.

– Можно сказать, что «Краснодар» показал чемпионский характер?

– Можно так сказать. Еще рано об этом говорить, конечно, но на этом строится чемпионская игра и настрой.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (2)
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моэм
1696742301
Трудно не согласиться....быки научились "держать удар" , а главное переламывать неудачную ситуацию ....грубо говоря бычки выросли в быков с большими яйцами .
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Zoge
1696750860
Более отвратительно го зрелища давно не видел, когда из мести принародно бьют по ногам, когда руками хватают, чтобы не пустить к мясу ,и судья от этого всего кайфует !!!!
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