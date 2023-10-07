Сперцян заявил о чемпионском характере «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

Краснодарцы уступали в 2 мяча.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

Впереди у команды матч с «Балтикой» (21 октября).

– Что произошло во втором тайме?

– Сначала хочу сказать, что так, как мы играли первый тайм, нельзя играть. Мы знали, что «Ростов» – очень хорошая команда, играет низом, хорошо выходит. У нас вообще не получился первый тайм. Что мы сделали во втором тайме? Не знаю, что сказать, эмоции переполняют. Спасибо болельщикам, которые поддерживали 90 минут. В прошлом сезоне было наоборот, сейчас мы реабилитировались.

– Была огненная речь в перерыве от Владимира Ивича?

– Огненной не было, он просто нас успокоил, мы были на нервах. Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 2:0 – скользкий счет в футболе. Хорошо, что так получилось.

– Можно сказать, что «Краснодар» показал чемпионский характер?

– Можно так сказать. Еще рано об этом говорить, конечно, но на этом строится чемпионская игра и настрой.