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    Сперцян заявил о чемпионском характере «Краснодара»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

    • Краснодарцы уступали в 2 мяча.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Впереди у команды матч с «Балтикой» (21 октября).

    – Что произошло во втором тайме?

    – Сначала хочу сказать, что так, как мы играли первый тайм, нельзя играть. Мы знали, что «Ростов» – очень хорошая команда, играет низом, хорошо выходит. У нас вообще не получился первый тайм. Что мы сделали во втором тайме? Не знаю, что сказать, эмоции переполняют. Спасибо болельщикам, которые поддерживали 90 минут. В прошлом сезоне было наоборот, сейчас мы реабилитировались.

    – Была огненная речь в перерыве от Владимира Ивича?

    – Огненной не было, он просто нас успокоил, мы были на нервах. Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 2:0 – скользкий счет в футболе. Хорошо, что так получилось.

    – Можно сказать, что «Краснодар» показал чемпионский характер?

    – Можно так сказать. Еще рано об этом говорить, конечно, но на этом строится чемпионская игра и настрой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2023 22:51
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