Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание

Футболиста «Калуги» Тимура Абдрашитова по ходу матча Второй лиги против тамбовского «Спартака» госпитализировали.

Игрок потерял сознание после столкновения с соперником. К нему подбежали врачи «Калуги» и привели в чувство. Абдрашитов поднялся и самостоятельно пошел за пределы поля.

Дойдя до бровки, Абдрашитов вновь потерял сознание. Тогда к нему подъехала машина скорой помощи и повезла в больницу. Матч приостановили до приезда другой бригады скорой помощи – без нее игру продолжать нельзя согласно регламенту.

После игры Абдрашитов записал видеообращение и сообщил, что он в порядке.