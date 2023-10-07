Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание

7 октября 2023, 19:40
2

Футболиста «Калуги» Тимура Абдрашитова по ходу матча Второй лиги против тамбовского «Спартака» госпитализировали.

Игрок потерял сознание после столкновения с соперником. К нему подбежали врачи «Калуги» и привели в чувство. Абдрашитов поднялся и самостоятельно пошел за пределы поля.

Дойдя до бровки, Абдрашитов вновь потерял сознание. Тогда к нему подъехала машина скорой помощи и повезла в больницу. Матч приостановили до приезда другой бригады скорой помощи – без нее игру продолжать нельзя согласно регламенту.

После игры Абдрашитов записал видеообращение и сообщил, что он в порядке.

  • Абдрашитов в этом матче успел забить.
  • 21-летний Тимур – воспитанник «Чертаново».
  • «Калуга» лидирует в своей группе Второй лиги.

Еще по теме:
Широков – о Кононове: «Таких не знаю» 6
Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке» 2
«Че хотите?»: пресс-конференция Широкова после 0:4 длилась 6 секунд
Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Калуга Абдрашитов Тимур
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1696698282
Здоровья игроку!
Ответить
Fialet
1696703365
Ну и как таких дохляков до большого спорта допускают? Сидел бы на диване и в компьютерный фулбол рубился бы.
Ответить
Главные новости
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
1
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
3
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
31 августа
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
ФотоЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
ФотоНа бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
Российский еврокубковый финалист уволил главного тренера
15 мая
2
ВидеоВо Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
ФотоДва игрока «Краснодара» перешли в подмосковный клуб
26 марта
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Российский клуб ищет игроков по объявлению
12 марта
5
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
ФотоИгрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
ФотоЛипецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
ФотоЭкс-спартаковец отправился играть в Липецк
20 февраля
Воспитанник «Зенита» перешел в команду Канчельскиса
15 февраля
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
ФотоЗащитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
ФотоВратарь «Зенита» перешел в другой клуб из Санкт-Петербурга
26 января
1
ФотоВратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии
24 января
Старейший клуб России закрывается
21 января
5
Канчельскис ответил, готов ли он возглавить «Манчестер Юнайтед»
6 января
3
Прояснилась судьба старейшего клуба России
2025.12.27 15:45
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга
2025.12.10 11:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+