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    Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание

    Футболиста «Калуги» Тимура Абдрашитова по ходу матча Второй лиги против тамбовского «Спартака» госпитализировали.

    Игрок потерял сознание после столкновения с соперником. К нему подбежали врачи «Калуги» и привели в чувство. Абдрашитов поднялся и самостоятельно пошел за пределы поля.

    Дойдя до бровки, Абдрашитов вновь потерял сознание. Тогда к нему подъехала машина скорой помощи и повезла в больницу. Матч приостановили до приезда другой бригады скорой помощи – без нее игру продолжать нельзя согласно регламенту.

    После игры Абдрашитов записал видеообращение и сообщил, что он в порядке.

    • Абдрашитов в этом матче успел забить.
    • 21-летний Тимур – воспитанник «Чертаново».
    • «Калуга» лидирует в своей группе Второй лиги.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2023 19:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2221

      Fialet 6 часов назад

      Ну и как таких дохляков до большого спорта допускают?
      Сидел бы на диване и в компьютерный фулбол рубился бы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      k611 7 часов назад

      Здоровья игроку!

      2
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