Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание

Ну и как таких дохляков до большого спорта допускают?
Сидел бы на диване и в компьютерный фулбол рубился бы.
Футболиста «Калуги» Тимура Абдрашитова по ходу матча Второй лиги против тамбовского «Спартака» госпитализировали.
Игрок потерял сознание после столкновения с соперником. К нему подбежали врачи «Калуги» и привели в чувство. Абдрашитов поднялся и самостоятельно пошел за пределы поля.
Дойдя до бровки, Абдрашитов вновь потерял сознание. Тогда к нему подъехала машина скорой помощи и повезла в больницу. Матч приостановили до приезда другой бригады скорой помощи – без нее игру продолжать нельзя согласно регламенту.
После игры Абдрашитов записал видеообращение и сообщил, что он в порядке.
- Абдрашитов в этом матче успел забить.
- 21-летний Тимур – воспитанник «Чертаново».
- «Калуга» лидирует в своей группе Второй лиги.