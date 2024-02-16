Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» из Тамбова Сергей Рыжиков рассказал об условиях в клубе Второй лиги.

Рыжиков был в команде в 2022-2023 годах.

Сейчас экс-вратарь входит в штаб «Химок».

«Спартак» из Тамбова готовится к старту нового сезона Второй лиги.

– Условия были приличные. Новый губернатор попросил, чтобы команда, возродившись, попала в профессиональную лигу.

Смотрите: в Тамбове манеж есть – это раз. Отличное подспорье для зимы. Зимой нам организовали сборы – это два. Нечастое явление для Второй лиги. Питание организовали – три. Хотя бы обед или ужин после тренировки – это важно. Еще мы пересмотрели контракты, средняя зарплата поднялась.

– Сколько платили?

– В среднем тысяч по 80 рублей. У меня зарплата была, если что, где-то раза в два больше. Еще у нас давали квартирные. Ребята могли нигде, кроме «Спартака», не работать.