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    Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»

    Бывший тренер «Спартака» из Тамбова Сергей Рыжиков рассказал об условиях в клубе Второй лиги.

    • Рыжиков был в команде в 2022-2023 годах.
    • Сейчас экс-вратарь входит в штаб «Химок».
    • «Спартак» из Тамбова готовится к старту нового сезона Второй лиги.

    – Условия были приличные. Новый губернатор попросил, чтобы команда, возродившись, попала в профессиональную лигу.

    Смотрите: в Тамбове манеж есть – это раз. Отличное подспорье для зимы. Зимой нам организовали сборы – это два. Нечастое явление для Второй лиги. Питание организовали – три. Хотя бы обед или ужин после тренировки – это важно. Еще мы пересмотрели контракты, средняя зарплата поднялась.

    – Сколько платили?

    – В среднем тысяч по 80 рублей. У меня зарплата была, если что, где-то раза в два больше. Еще у нас давали квартирные. Ребята могли нигде, кроме «Спартака», не работать.

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    Источник: Sport24

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    16.02.2024 17:34
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1708094868
    Уровень так се
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    миша-мишин-google
    1708214944
    А что , на такие деньги можно жить?!
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