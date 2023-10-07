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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча 11-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Неплохой первый тайм, за исключением микромоментов, где сыграли не очень удачно при фланговых передачах. Во втором тайме, может, не смогли адаптироваться к полю, свежести не хватало.

    Понадежнее сыграли в обороне, в атаке были моменты, не так много, не хватало последней передачи, были хорошие контратаки, возможности у Изидора, Ду Кейроса.

    Нужно было более тонко распорядиться мячом, было бы спокойнее в концовке. Сложная победа, поздравляю болельщиков, команду.

    Мы и в матче на кубок смогли добиться хорошей победы. Сегодня тоже достаточно уверенно играли, не без нервов, но тем не менее.

    Нормальная игра, не всем довольны, учитывая, что это седьмая выездная игра, сейчас будем играть дома, надеюсь, отдохнем, пауза пойдет на пользу», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2023 16:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6967

      Давид59 9 часов назад

      Сочи - никакущий. И то имели свои моменты.. Вывод: чтобы выиграть чемпионат надо настраиваться по максимуму на каждый матч. А вот с этим проблема. Изидор - вновь пустое место. Лучший был по-моему Мантуан. Отрабатывает по полной.

      1
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      Рейтинг: +18044

      Garrincha58 9 часов назад

      бедные устали особенно ты хлопать в ладошки и больше толку от тебя нет ни мысли ни идей такое ощущение играли команды ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +3158

      Болотоход 10 часов назад

      Играли два овна!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18317

      Barmaleushka > Болотоход 7 часов назад

      У тебя во рту они каждый день этот "матч" повторяют .

      0
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      Рейтинг: +10

      Денис-Латышев-vkontakte 10 часов назад

      Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 10 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Выходит на первом месте. Гарантии! Сегодня играют КФ Х1000!

      0
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      Рейтинг: +35558

      VVM1964 11 часов назад

      А что там комментировать - выдающийся матч, с выдающейся игрой против принципиального и равного по силе соперника !!!)))

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      Рейтинг: +439

      Bez Imeni > VVM1964 10 часов назад

      К чему этот высер?

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      ...
      Рейтинг: +35558

      VVM1964 > Bez Imeni 9 часов назад

      А что бы вашим засранцам скучно не было ... Адекватов прошу пропустить "мимо ушей" ...

      1
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