Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча 11-го тура РПЛ против «Сочи».

Петербуржцы победили со счетом 2:0.

Забили Клаудиньо и Матео Кассьерра.

До этого у «Зенита» было 2 поражения подряд в чемпионате.

«Неплохой первый тайм, за исключением микромоментов, где сыграли не очень удачно при фланговых передачах. Во втором тайме, может, не смогли адаптироваться к полю, свежести не хватало.

Понадежнее сыграли в обороне, в атаке были моменты, не так много, не хватало последней передачи, были хорошие контратаки, возможности у Изидора, Ду Кейроса.

Нужно было более тонко распорядиться мячом, было бы спокойнее в концовке. Сложная победа, поздравляю болельщиков, команду.

Мы и в матче на кубок смогли добиться хорошей победы. Сегодня тоже достаточно уверенно играли, не без нервов, но тем не менее.

Нормальная игра, не всем довольны, учитывая, что это седьмая выездная игра, сейчас будем играть дома, надеюсь, отдохнем, пауза пойдет на пользу», – сказал Семак.