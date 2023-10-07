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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи»

7 октября 2023, 16:45
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча 11-го тура РПЛ против «Сочи».

«Неплохой первый тайм, за исключением микромоментов, где сыграли не очень удачно при фланговых передачах. Во втором тайме, может, не смогли адаптироваться к полю, свежести не хватало.

Понадежнее сыграли в обороне, в атаке были моменты, не так много, не хватало последней передачи, были хорошие контратаки, возможности у Изидора, Ду Кейроса.

Нужно было более тонко распорядиться мячом, было бы спокойнее в концовке. Сложная победа, поздравляю болельщиков, команду.

Мы и в матче на кубок смогли добиться хорошей победы. Сегодня тоже достаточно уверенно играли, не без нервов, но тем не менее.

Нормальная игра, не всем довольны, учитывая, что это седьмая выездная игра, сейчас будем играть дома, надеюсь, отдохнем, пауза пойдет на пользу», – сказал Семак.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Семак Сергей
Комментарии (7)
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VVM1964
1696687004
А что там комментировать - выдающийся матч, с выдающейся игрой против принципиального и равного по силе соперника !!!)))
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Денис-Латышев-vkontakte
1696688460
Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 10 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Выходит на первом месте. Гарантии! Сегодня играют КФ Х1000!
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Garrincha58
1696691397
бедные устали особенно ты хлопать в ладошки и больше толку от тебя нет ни мысли ни идей такое ощущение играли команды ФНЛ
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Давид59
1696692833
Сочи - никакущий. И то имели свои моменты.. Вывод: чтобы выиграть чемпионат надо настраиваться по максимуму на каждый матч. А вот с этим проблема. Изидор - вновь пустое место. Лучший был по-моему Мантуан. Отрабатывает по полной.
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paracetamol
1696752701
С тобой, Сергей, Зенит превращается в задрипанного середняка. Валил бы, неумеха!
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