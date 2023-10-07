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    Обзор матча «Сочи» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (видео)

    Завершился матч 11 тура чемпионата России между «Сочи» и «Зенитом», уверенную победу в этом матче одержала команда из Санкт-Петербурга.

    Оба гола были забиты в первом тайме, на 9-й минуте встречи после просмотра ВАР судья назначил 11 метровый удар, который реализовал Клаудиньо.

    Второй гол забил Кассьера с передачи Сергеева на 30-й минуте матча.

    «Зенит» по ходу матча владел преимуществом и одержал заслуженную победу. После этого матча «Зенит» располагается на 3 месте с 20 очками, «Сочи» продолжается оставаться на последнем месте в турнирной таблице.

    «Бомбардир» представляет полный видеообзор матча «Сочи» – «Зенит»

    Сочи-Зенит обзор матча

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2023 16:32
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