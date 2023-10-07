Завершился матч 11 тура чемпионата России между «Сочи» и «Зенитом», уверенную победу в этом матче одержала команда из Санкт-Петербурга.

Оба гола были забиты в первом тайме, на 9-й минуте встречи после просмотра ВАР судья назначил 11 метровый удар, который реализовал Клаудиньо.

Второй гол забил Кассьера с передачи Сергеева на 30-й минуте матча.

«Зенит» по ходу матча владел преимуществом и одержал заслуженную победу. После этого матча «Зенит» располагается на 3 месте с 20 очками, «Сочи» продолжается оставаться на последнем месте в турнирной таблице.

«Бомбардир» представляет полный видеообзор матча «Сочи» – «Зенит»