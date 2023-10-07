Мостовой назвал условие для увольнения Абаскаля из «Спартака» по итогам дерби с ЦСКА

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль сохранит работу в «Спартаке» даже в случае поражения от ЦСКА.

Хотя третий разгром подряд может изменить мнение руководства клуба, добавил экс-спартаковец.

«Фаворита в этом матче нет. «Спартак» располагает более большой обоймой, но главный тренер этой команды не может разобраться с этой обоймой и не знает, как ей пользоваться, – отсюда и идeт эта непонятная ситуация с результатами.

У армейцев более стабильная игра и состав, но у них не хватает игроков. Трудно прогнозировать, когда команды не в оптимальных кондициях. Ставки хорошо делать после игры.

Может ли этот матч стать последним для Абаскаля в «Спартаке»? Вряд ли. Люди, которые всe время восхваляют и возвышают его, на этот шаг сейчас не пойдут. Единственное, что может к этому привести, – если они проиграют 0:3. Но такого просто не может быть.

Мог ли поверить, что проиграют «Крыльям» 0:4? Блин, кошмар (смеется)», – сказал Мостовой.