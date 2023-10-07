Мостовой назвал условие для увольнения Абаскаля из «Спартака» по итогам дерби с ЦСКА

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль сохранит работу в «Спартаке» даже в случае поражения от ЦСКА.
Хотя третий разгром подряд может изменить мнение руководства клуба, добавил экс-спартаковец.
«Фаворита в этом матче нет. «Спартак» располагает более большой обоймой, но главный тренер этой команды не может разобраться с этой обоймой и не знает, как ей пользоваться, – отсюда и идeт эта непонятная ситуация с результатами.
У армейцев более стабильная игра и состав, но у них не хватает игроков. Трудно прогнозировать, когда команды не в оптимальных кондициях. Ставки хорошо делать после игры.
Может ли этот матч стать последним для Абаскаля в «Спартаке»? Вряд ли. Люди, которые всe время восхваляют и возвышают его, на этот шаг сейчас не пойдут. Единственное, что может к этому привести, – если они проиграют 0:3. Но такого просто не может быть.
Мог ли поверить, что проиграют «Крыльям» 0:4? Блин, кошмар (смеется)», – сказал Мостовой.
- У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Дерби с ЦСКА состоится 8 октября в 19:00 мск.