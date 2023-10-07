Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Раньше такое было немыслимо»: Промес – о летнем трансфере «Спартака»

    «Раньше такое было немыслимо»: Промес – о летнем трансфере «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал переход Хесуса Медины в московский клуб.

    – Тебя удивил прямой трансфер Медины в «Спартак» из ЦСКА?

    Это было неожиданно. Но, наверное, прошли те времена, когда такое было немыслимо. При мне в «Спартаке» уже играли Широков и Ерeменко, которые также выступали в другое время за армейцев.

    Думаю, случай Медины даже менее принципиальный. Ведь он не воспитанник академии ЦСКА, не провел там много сезонов, да еще и легионер из далекого Парагвая.

    И мы только рады, что он присоединился к лучшему клубу России. К тому же он помог Дуарте лучше здесь освоиться.

    • В июле «Спартак» выкупил Медину за 6 млн евро + бонусы.
    • Вингер заключил с новым клубом 3-летний контракт.
    • Его статистика в этом сезоне: 11 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

    Новости по теме
    Промес не исключил трансфер Зиеша в «Спартак» 2
    Промес прокомментировал потерю Джикией места в старте 1
    Промес прокомментировал свою замену в матче с «Крыльями» 2
    Источник: сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102680

      zigbert 3 часа назад

      В ЦСКА он был одним из лидеров команды. Конечно это было неожиданно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3741

      FRZZ 3 часа назад

      Что с Мединой, что без него разницы нет.Команда в кризисе.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+