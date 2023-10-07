«Раньше такое было немыслимо»: Промес – о летнем трансфере «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал переход Хесуса Медины в московский клуб.

– Тебя удивил прямой трансфер Медины в «Спартак» из ЦСКА?

– Это было неожиданно. Но, наверное, прошли те времена, когда такое было немыслимо. При мне в «Спартаке» уже играли Широков и Ерeменко, которые также выступали в другое время за армейцев.

Думаю, случай Медины даже менее принципиальный. Ведь он не воспитанник академии ЦСКА, не провел там много сезонов, да еще и легионер из далекого Парагвая.

И мы только рады, что он присоединился к лучшему клубу России. К тому же он помог Дуарте лучше здесь освоиться.

В июле «Спартак» выкупил Медину за 6 млн евро + бонусы.

Вингер заключил с новым клубом 3-летний контракт.

Его статистика в этом сезоне: 11 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

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