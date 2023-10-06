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«Ахмат» – «Рубин»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 8 октября

6 октября 2023, 20:05

В воскресенье, 8 октября, «Ахмат» на своем поле сыграет с «Рубином». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 19:00 по мск.

«Ахмат»

Команда из столицы Чечни идет на десятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. «Ахмат» в десяти матчах выиграл три матча, в трех встречах сыграл вничью, а также потерпел четыре поражения. Подопечные Ромащенко забили 12 голов и пропустили 11 мячей. Отметим, команда на три балла обгоняет команды, идущие в зоне вылета и стыковых матчей.

«Рубин»

Казанцы идут на 13 месте в турнирной таблице. «Рубин» в десяти матчах выиграл две игры, трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений. Подопечные Рахимова имеют в своем активе девять очков, и отстают от идущего на 12 месте «Ростова» на одно очко. Команда забила 10 голов, но при этом пропустила 20 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 41 матч, в которых «Ахмат» выиграл девять матчей, «Рубин» праздновал победу в четырнадцати встречах. Грозненцы наколотили тридцать семь мячей, а подопечные Рашида Рахимова ответили сорока пятью голами.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Рубин»

Обе команды ведут борьбу за место в середине турнирной таблицы. Впрочем, исходя из текущей формы команд, а также турнирном положении, предположим, что именно «Ахмат» является фаворитом встречи. Наверняка грозненцы и выиграют эту встречу. Наш прогноз – победа «Ахмата» (2.06).

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат
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