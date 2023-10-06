Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жирков выбрал фаворита в дерби «Спартак» – ЦСКА

6 октября 2023, 16:55
2

Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Он считает, что у спартаковцев больше шансов на победу за счет фактора своего поля.

«Спартак» играет дома, значит немного преимущество на его стороне. Но всегда было так, что дерби – это отдельно взятый матч, на него не влияет то, в каком состоянии команды к нему подходят. Думаю, так будет всегда», – сказал Жирков.

  • «Спартак» примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября.
  • Начало дерби – в 19:00 мск.
  • У обеих команд по 16 очков в РПЛ после 10 туров.

Еще по теме:
КДК РФС определился с наказанием для «Спартака» за инцидент с болбоем в дерби 4
Экс-арбитр Федотов разобрал спорные судейские решения в дерби «Спартак» – ЦСКА 2
«Он выполнял свою работу»: «Спартак» – о болбое, толкнувшем игрока ЦСКА 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Жирков Юрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1696611138
Юра он же Жора, думаю ты за ЦСКА , но верит в приметы!
Ответить
Filllllll
1696614025
В первый раз, лет за 15, не буду дерби смотреть. Скорее всего футболисты Спартака будут тренера сливать, а тот, в ответ очередной невнятный состав выставит. Буду рад, если ошибусь, но этот цирк уже надоел!
Ответить
Главные новости
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
1
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
3
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Все новости
Все новости
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
12:27
1
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+