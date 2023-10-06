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    Жирков выбрал фаворита в дерби «Спартак» – ЦСКА

    Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    Он считает, что у спартаковцев больше шансов на победу за счет фактора своего поля.

    «Спартак» играет дома, значит немного преимущество на его стороне. Но всегда было так, что дерби – это отдельно взятый матч, на него не влияет то, в каком состоянии команды к нему подходят. Думаю, так будет всегда», – сказал Жирков.

    • «Спартак» примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября.
    • Начало дерби – в 19:00 мск.
    • У обеих команд по 16 очков в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2023 16:55
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +468

      Filllllll 6 часов назад

      В первый раз, лет за 15, не буду дерби смотреть. Скорее всего футболисты Спартака будут тренера сливать, а тот, в ответ очередной невнятный состав выставит. Буду рад, если ошибусь, но этот цирк уже надоел!

      0
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      Рейтинг: +5180

      Ziklop 6 часов назад

      Юра он же Жора, думаю ты за ЦСКА , но верит в приметы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21951

      Cleaner 8 часов назад

      Спартак играет дома! Значит еще больше ржать спартаковскому разгрому буду!!!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4502

      ПалкоВводецъ (returned) 8 часов назад

      Какой там фактор дома? Московские клубы половину чемпионата ездят на выездные матчи на метро. Гыгыгы

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