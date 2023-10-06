Жирков выбрал фаворита в дерби «Спартак» – ЦСКА

Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
Он считает, что у спартаковцев больше шансов на победу за счет фактора своего поля.
«Спартак» играет дома, значит немного преимущество на его стороне. Но всегда было так, что дерби – это отдельно взятый матч, на него не влияет то, в каком состоянии команды к нему подходят. Думаю, так будет всегда», – сказал Жирков.
- «Спартак» примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября.
- Начало дерби – в 19:00 мск.
- У обеих команд по 16 очков в РПЛ после 10 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»