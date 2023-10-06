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    • Мостовой ответил, кто станет чемпионом – «Зенит» или «Краснодар»

    Мостовой ответил, кто станет чемпионом – «Зенит» или «Краснодар»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о борьбе «Краснодара» с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

    «Краснодар» можно в этом году воспринимать как претендента на чемпионство. Ведь я еще после ухода Малкома говорил, что «Зенит» затрясет. И я уверен, что в этом сезоне будет интрига в борьбе за «золото».

    Не верю, что петербуржцы сейчас выиграют десять игр подряд. Главное, чтобы в «Краснодаре» никто травму не получил», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» занимает 4-е место в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch 2 часа назад

      КТО - ТО ЕЩЁ СОМНЕВАЕТСЯ -ЧТО зЕНИТ СЧАС НАСТИГНЕТ ИХ И ПЕРЕГОНИТ?))

      0
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      Рейтинг: +74

      Самайн > AtticusFinch 2 часа назад

      Семак не сможет настроить команду, он слишком линейный, если футболист уходит или получает травму, он не знает как быть.. Альберто и Малком - нападение, а беда с защитой даже и не пыталась решиться, только явнее стала, когда много забить не могут больше, а пропустив мяч, Семак ходит и щёки свои мусолит руками тупо, ещё и делая вечные замены вообще не в такт(

      0
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      Рейтинг: +5714

      Эном айс 3 часа назад

      Почему не в Школе? Кто будет Спартак поднимать?

      2
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