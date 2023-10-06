Мостовой ответил, кто станет чемпионом – «Зенит» или «Краснодар»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о борьбе «Краснодара» с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

«Краснодар» можно в этом году воспринимать как претендента на чемпионство. Ведь я еще после ухода Малкома говорил, что «Зенит» затрясет. И я уверен, что в этом сезоне будет интрига в борьбе за «золото».

Не верю, что петербуржцы сейчас выиграют десять игр подряд. Главное, чтобы в «Краснодаре» никто травму не получил», – сказал Мостовой.

«Зенит» занимает 4-е место в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.

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