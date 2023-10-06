Винисиус блокирует переход Мбаппе в «Реал» по двум причинам

Нападающий «Реала» Винисиус не хочет, чтобы нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжил карьеру в мадридском клубе.

По данным Todofichajes, бразилец опасается, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой «Реала». Также Винисиус считает, что в случае перехода Мбаппе его шансы на получение «Золотого мяча» уменьшатся.

Винисиус даже готов задуматься об уходе из «Реала», если переход француза состоится.