Винисиус блокирует переход Мбаппе в «Реал» по двум причинам

Нападающий «Реала» Винисиус не хочет, чтобы нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжил карьеру в мадридском клубе.
По данным Todofichajes, бразилец опасается, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой «Реала». Также Винисиус считает, что в случае перехода Мбаппе его шансы на получение «Золотого мяча» уменьшатся.
Винисиус даже готов задуматься об уходе из «Реала», если переход француза состоится.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2024 году.
- Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
- Килиан несколько трансферных окон был близок к переходу в «Реал».
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Источник: Todofichajes