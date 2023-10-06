Винисиус блокирует переход Мбаппе в «Реал» по двум причинам

Нападающий «Реала» Винисиус не хочет, чтобы нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжил карьеру в мадридском клубе.

По данным Todofichajes, бразилец опасается, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой «Реала». Также Винисиус считает, что в случае перехода Мбаппе его шансы на получение «Золотого мяча» уменьшатся.

Винисиус даже готов задуматься об уходе из «Реала», если переход француза состоится.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2024 году.

Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.

Килиан несколько трансферных окон был близок к переходу в «Реал».

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