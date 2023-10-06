Винисиус блокирует переход Мбаппе в «Реал» по двум причинам

бред )
то он в инсте и везде пишет " мбаппе ждем тебя"
а тут источник хрен пойми какой что-то высер и все верят)
Нападающий «Реала» Винисиус не хочет, чтобы нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжил карьеру в мадридском клубе.
По данным Todofichajes, бразилец опасается, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой «Реала». Также Винисиус считает, что в случае перехода Мбаппе его шансы на получение «Золотого мяча» уменьшатся.
Винисиус даже готов задуматься об уходе из «Реала», если переход француза состоится.