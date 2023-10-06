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  • Винисиус блокирует переход Мбаппе в «Реал» по двум причинам

Винисиус блокирует переход Мбаппе в «Реал» по двум причинам

6 октября 2023, 08:55
4

Нападающий «Реала» Винисиус не хочет, чтобы нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжил карьеру в мадридском клубе.

По данным Todofichajes, бразилец опасается, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой «Реала». Также Винисиус считает, что в случае перехода Мбаппе его шансы на получение «Золотого мяча» уменьшатся.

Винисиус даже готов задуматься об уходе из «Реала», если переход француза состоится.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2024 году.
  • Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
  • Килиан несколько трансферных окон был близок к переходу в «Реал».

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Источник: Todofichajes
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал ПСЖ Реал ПСЖ Мбаппе Килиан Винисиус
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1696583910
Пусть уходит!
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DeStar
1696587575
бред ) то он в инсте и везде пишет " мбаппе ждем тебя" а тут источник хрен пойми какой что-то высер и все верят)
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Glebaj
1696619670
Да и не нужен уже Мбаппе Мдариду
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