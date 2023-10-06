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    • Винисиус блокирует переход Мбаппе в «Реал» по двум причинам

    Винисиус блокирует переход Мбаппе в «Реал» по двум причинам

    Нападающий «Реала» Винисиус не хочет, чтобы нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжил карьеру в мадридском клубе.

    По данным Todofichajes, бразилец опасается, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой «Реала». Также Винисиус считает, что в случае перехода Мбаппе его шансы на получение «Золотого мяча» уменьшатся.

    Винисиус даже готов задуматься об уходе из «Реала», если переход француза состоится.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2024 году.
    • Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
    • Килиан несколько трансферных окон был близок к переходу в «Реал».

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    Источник: Todofichajes

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12675

      DeStar 4 часа назад

      бред )
      то он в инсте и везде пишет " мбаппе ждем тебя"
      а тут источник хрен пойми какой что-то высер и все верят)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 5 часов назад

      Пусть уходит!

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