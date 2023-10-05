Безбородов из Санкт-Петербурга рассудит «Зенит» и «Сочи»: инсайдер Карпов объяснил, с чем это связано

Стало известно, почему РФС назначил петербуржца Владислава Безбородова на матч 11-го тура РПЛ «Сочи» – «Зенит».

«Питерский судья Безбородов назначен главным арбитром на встречу «Сочи» – «Зенит» (впервые в карьере отработает в поле на игре «Зенита» в РПЛ, до этого был лишь резервным).

Логика у судейского комитета по этому назначению следующая:

1) Безбородов ничем не отличается от Карасева, а «Зенит» – от «Спартака». Разница в их уровне – это дело вкуса. У Карасева ярче международная карьера, а Безбородова лучшим считают в РФС. При этом Сергей нередко судит «Спартак» с «Зенитом» и работал на матчах московских команд с провинциальными.

2) Топ-судей в топовой форме слишком мало для обслуживания всех матчей «Зенита»: их набирается до 10-12 за чемпионат. Твердых же кандидатов для работы в них: только Кукуян и Карасев.

3) Иванов и Москалев – не в лучшей форме. Чистяков на подходе, но тоже не 100-процентный вариант.

4) Шафееву и компании еще рано, чемпионат очень конкурентный и очень много других важных и сложных матчей. При этом тот же Шафеев и Сафьян уже работали в Питере.

5) Игра «Зенита» с «Сочи» – это хороший момент попробовать что-то новое. Шума будет много, но новшества лучше вводить осенью, а не весной в матче с условным «Спартаком».

6) Судком уже назначал московских ассистентов на матчи столичных команд с региональными.

7) При таком внимании СМИ какие-то манипуляции с результатом невозможны. Глупо назначать питерского судью на игру «Зенита», еще и с «Сочи», чтобы потом полыхнул пожар.

8) Никто не может сказать, что в этом сезоне судьи помогают «Зениту», – сообщил в телеграме инсайдер Иван Карпов.