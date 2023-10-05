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    • Безбородов из Санкт-Петербурга рассудит «Зенит» и «Сочи»: инсайдер Карпов объяснил, с чем это связано

    Безбородов из Санкт-Петербурга рассудит «Зенит» и «Сочи»: инсайдер Карпов объяснил, с чем это связано

    Стало известно, почему РФС назначил петербуржца Владислава Безбородова на матч 11-го тура РПЛ «Сочи» – «Зенит».

    «Питерский судья Безбородов назначен главным арбитром на встречу «Сочи» – «Зенит» (впервые в карьере отработает в поле на игре «Зенита» в РПЛ, до этого был лишь резервным).

    Логика у судейского комитета по этому назначению следующая:

    1) Безбородов ничем не отличается от Карасева, а «Зенит» – от «Спартака». Разница в их уровне – это дело вкуса. У Карасева ярче международная карьера, а Безбородова лучшим считают в РФС. При этом Сергей нередко судит «Спартак» с «Зенитом» и работал на матчах московских команд с провинциальными.

    2) Топ-судей в топовой форме слишком мало для обслуживания всех матчей «Зенита»: их набирается до 10-12 за чемпионат. Твердых же кандидатов для работы в них: только Кукуян и Карасев.

    3) Иванов и Москалев – не в лучшей форме. Чистяков на подходе, но тоже не 100-процентный вариант.

    4) Шафееву и компании еще рано, чемпионат очень конкурентный и очень много других важных и сложных матчей. При этом тот же Шафеев и Сафьян уже работали в Питере.

    5) Игра «Зенита» с «Сочи» – это хороший момент попробовать что-то новое. Шума будет много, но новшества лучше вводить осенью, а не весной в матче с условным «Спартаком».

    6) Судком уже назначал московских ассистентов на матчи столичных команд с региональными.

    7) При таком внимании СМИ какие-то манипуляции с результатом невозможны. Глупо назначать питерского судью на игру «Зенита», еще и с «Сочи», чтобы потом полыхнул пожар.

    8) Никто не может сказать, что в этом сезоне судьи помогают «Зениту», – сообщил в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Матч состоится 7 октября.
    • Начало – в 14:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    05.10.2023 19:23
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +864

      eugen-han 10 часов назад

      Ленинградское дерби вполне может отсудить и питерский судья!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная 19 часов назад

      Топовая игра. Я правильно прочитал. Куда рпл катится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop > шахта Заполярная 19 часов назад

      нет вывод другой, надо подготовить фанов Спартака, что следующий матч Зенит Спартак будет судить Безбородов!
      если сразу назначить, всех не спасут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > Ziklop 19 часов назад


      Так от вас что угодно ждать можно. В вашем лексиконе слово совесть отсутствует.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop > шахта Заполярная 18 часов назад

      странный ты , я точно судей не назначаю.
      вам же нравятся когда вас судят московские арбитры, да с других городов почему то живут в Москве , только прописка другая.
      не всё от судей зависит, порой в командах больше бардака, чем судья может внести.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop 19 часов назад

      этот умеет засуживать, даже интересно чего он насвистит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1396

      Айболид 20 часов назад

      Позабыто все на свете,
      Сердце замерло в груди ....
      Ну воооооот , повод забыть про поражения и погавкать на бамжей .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      Amorphis 20 часов назад

      После серии неудач, Зину тянут за обе ножки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 20 часов назад

      а Сочи выиграет вот увидите и тогда все скептики и хейтеры заткнутся, потому что Семаку пора в отставку

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1396

      Айболид > Garrincha58 20 часов назад

      Ошибаешься , вонь от них только усилится .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 21 час назад

      Это ответ из серии:
      Доктор, почему Вы лечите меня от диабета, а не от рака ? Потому что диабет хуже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 21 час назад

      Зенит, фарм Зенита и питерский же судейка. Кто то мне скажет, что это будет НЕ ДОГОВОРНОЙ МАТЧ??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1259

      qawzsexdr 21 час назад

      Сейчас набегут и развоняются, ведь московским судьям можно судить матчи московских команд, а питербуржским команду из своего города нет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > qawzsexdr 21 час назад

      КОМАНДЫ из своего города у вас там будет судить судья из вашего же города. Ой как некрасиво! Потому и пытаетесь стрелки на какие то другие команды перевести...(((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1396

      Айболид > Cleaner 20 часов назад

      Когда на матч Зенита с московской командой назначают арбитра из Москвы , ты ничего в этом предосудительного не видишь . Ах да , это другое .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > 20 часов назад

      Два поражения в подряд. Как то надо выиграть, а для этого все средства хороши. А лучше безбородова на эту роль трудно найти. Совсем педикУлезные оборзели.

      1
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