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  • Шнякин: «Я натурально *** от замены Промеса в матче с «Крыльями»

Шнякин: «Я натурально *** от замены Промеса в матче с «Крыльями»

4 октября 2023, 13:17
9

Комментатор матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов»«Спартак» (4:0) Дмитрий Шнякин не понял замену игрока гостей Квинси Промеса на 60-й минуте.

«Замена Промеса в Самаре? Я натурально *** [офигел]. Можно вспомнить матч с «Сочи» (1:0), когда Квинси в концовке сделал результат, убежав. В данном случае я вообще не понял. В первом тайме у него был момент со штангой. Почему бы такому эпизоду было не возникнуть во втором тайме? Промес – человек-момент.

При этом некоторые игроки «Спартака» удивляются, что Квинси даже в плохих для него матчах держат до самого конца», – сказал Шнякин на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • У Квинси в сезоне РПЛ 10 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
  • Игрок стоит 11 миллионов евро.
  • Впереди у «Спартака» дерби с «Динамо» и ЦСКА.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Крылья Советов Промес Квинси
Комментарии (9)
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Беспонтий
1696415712
мы все со спартака ***** понемногу с чего нибудь и как нибудь
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JTherry
1696418021
Шнякин и комментирует всегда в подобном настроении - о*уевшем...
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АЛЕКС 58
1696419952
Ну,уж как мы с комментаторов ..........ем,ты себе и представить не можешь. Где вас таких только берут?
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САДЫЧОК
1696420668
Хмырь принижал весь матч защитников Бабича и Дуарте. Проплаченное чмо !
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alefreddy
1696422269
что то не то он говорит один игрок не сделает игру если другие дуркуют
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erybov1965
1696422529
Да, с Сочи из 3-х выходов один на один,реализован один выход.Высокое мастерство.
Ответить
moskowcity-petrv
1696423898
Шнягин
Ответить
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