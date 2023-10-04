Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Шнякин: «Я натурально *** от замены Промеса в матче с «Крыльями»

    Шнякин: «Я натурально *** от замены Промеса в матче с «Крыльями»

    Комментатор матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов»«Спартак» (4:0) Дмитрий Шнякин не понял замену игрока гостей Квинси Промеса на 60-й минуте.

    «Замена Промеса в Самаре? Я натурально *** [офигел]. Можно вспомнить матч с «Сочи» (1:0), когда Квинси в концовке сделал результат, убежав. В данном случае я вообще не понял. В первом тайме у него был момент со штангой. Почему бы такому эпизоду было не возникнуть во втором тайме? Промес – человек-момент.

    При этом некоторые игроки «Спартака» удивляются, что Квинси даже в плохих для него матчах держат до самого конца», – сказал Шнякин на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • У Квинси в сезоне РПЛ 10 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
    • Игрок стоит 11 миллионов евро.
    • Впереди у «Спартака» дерби с «Динамо» и ЦСКА.

    Новости по теме
    Топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ: стоимость Промеса рухнула почти в два раза 2
    Рассказов: «Был в шоке, когда заменили Промеса» 2
    Аджикия, Промес с ножом, дельфин Соболев: «Динамо» анонсировало дерби со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2023 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1492

      moskowcity-petrv 4 октября, 15:51

      Шнягин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 4 октября, 15:50

      Спартак решил избавиться от своего ПОЗОРА и отправить его в Голландию!!!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      erybov1965 4 октября, 15:28

      Да, с Сочи из 3-х выходов один на один,реализован один выход.Высокое мастерство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 15:24

      что то не то он говорит один игрок не сделает игру если другие дуркуют

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 4 октября, 14:57

      Хмырь принижал весь матч защитников Бабича и Дуарте.
      Проплаченное чмо !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3179

      АЛЕКС 58 4 октября, 14:45

      Ну,уж как мы с комментаторов ..........ем,ты себе и представить не можешь. Где вас таких только берут?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31388

      JTherry 4 октября, 14:13

      Шнякин и комментирует всегда в подобном настроении - о*уевшем...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8938

      Беспонтий 4 октября, 13:35

      мы все со спартака ***** понемногу
      с чего нибудь
      и как нибудь

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1422

      k611 > Беспонтий 4 октября, 14:03

      Точно сказано!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > Беспонтий 4 октября, 15:55

      А я вот со Спартака - РЖУ НИ МОГУ!!!...)))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+