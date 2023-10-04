Шнякин: «Я натурально *** от замены Промеса в матче с «Крыльями»

Комментатор матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Спартак» (4:0) Дмитрий Шнякин не понял замену игрока гостей Квинси Промеса на 60-й минуте.

«Замена Промеса в Самаре? Я натурально *** [офигел]. Можно вспомнить матч с «Сочи» (1:0), когда Квинси в концовке сделал результат, убежав. В данном случае я вообще не понял. В первом тайме у него был момент со штангой. Почему бы такому эпизоду было не возникнуть во втором тайме? Промес – человек-момент.

При этом некоторые игроки «Спартака» удивляются, что Квинси даже в плохих для него матчах держат до самого конца», – сказал Шнякин на ютуб-канале «Футбольный Биги».