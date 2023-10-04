Дзюба признался, что ему хотелось разгромить «Ростов» Карпина

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в Фонбет Кубке России.
– С каким настроением выходил сегодня на замену? Была ли цель сохранить счeт, или всe-таки хотелось забить?
– Хотелось преимущества максимального. Хотелось даже разгромить. Вышли мы при 2:0, сделали 3:0. Мне кажется, нам нужно этот инстинкт развивать. Ну, ничего страшного, это дело наживное.
В любом случае, надо было «отмазаться» за первый матч, нужно было победить в основное время, чтобы окончательно решить все вопросы по выходу из группы в Кубке. Мы это задачу выполнили и теперь готовимся к «Уралу».
– Ну это потому что ты в первом матче не играл. Согласен?
– Сто процентов. Одних отпустишь, как говорится...
- «Локо» возглавил группу B и досрочно вышел в плей-офф Кубка.
- В РПЛ команда идет 3-м.
Источник: сайт «Локомотива»