Дзюба признался, что ему хотелось разгромить «Ростов» Карпина

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в Фонбет Кубке России.

– С каким настроением выходил сегодня на замену? Была ли цель сохранить счeт, или всe-таки хотелось забить?

– Хотелось преимущества максимального. Хотелось даже разгромить. Вышли мы при 2:0, сделали 3:0. Мне кажется, нам нужно этот инстинкт развивать. Ну, ничего страшного, это дело наживное.

В любом случае, надо было «отмазаться» за первый матч, нужно было победить в основное время, чтобы окончательно решить все вопросы по выходу из группы в Кубке. Мы это задачу выполнили и теперь готовимся к «Уралу».

– Ну это потому что ты в первом матче не играл. Согласен?

– Сто процентов. Одних отпустишь, как говорится...