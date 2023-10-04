Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Дзюба признался, что ему хотелось разгромить «Ростов» Карпина

    Дзюба признался, что ему хотелось разгромить «Ростов» Карпина

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в Фонбет Кубке России.

    – С каким настроением выходил сегодня на замену? Была ли цель сохранить счeт, или всe-таки хотелось забить?

    – Хотелось преимущества максимального. Хотелось даже разгромить. Вышли мы при 2:0, сделали 3:0. Мне кажется, нам нужно этот инстинкт развивать. Ну, ничего страшного, это дело наживное.

    В любом случае, надо было «отмазаться» за первый матч, нужно было победить в основное время, чтобы окончательно решить все вопросы по выходу из группы в Кубке. Мы это задачу выполнили и теперь готовимся к «Уралу».

    – Ну это потому что ты в первом матче не играл. Согласен?

    – Сто процентов. Одних отпустишь, как говорится...

    • «Локо» возглавил группу B и досрочно вышел в плей-офф Кубка.
    • В РПЛ команда идет 3-м.

    Новости по теме
    Ненахов посоветовал Дзюбе отказаться от одной вещи в гардеробе
    Президент «Урала» жалеет, что не договорился с Дзюбой: «Мне несколько раз его предлагали» 1
    Дзюбу поддержал футболистку «Локомотива», потерявшую сознание в матче с ЦСКА 4
    Источник: сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2023 01:39
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Exnaton 4 октября, 14:47

      Мстительный Буратино..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Exnaton 4 октября, 14:45

      Дзюба уже из каждого утюга..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57282

      MaxRnD 4 октября, 11:31

      Под конец матча вышли всего лишь три человека из основы и загнали "разгромщиков" в собственную штрафную до конца игры

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 4 октября, 10:34

      Сбылась мечта идиота! Шучу, но мечта Дзюбина действительно сбылась. Валера повержен и раздавлен. С чем Артема и Локомотива и поздравляю!..)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57282

      MaxRnD > Cleaner 4 октября, 10:39

      Ты с грибами следующий раз поаккуратнее, не бери всё подряд ...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > MaxRnD 4 октября, 12:16

      Он на них давно подсел и без них теперь уже не может ... ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1889

      Спартач80 > Cleaner 4 октября, 16:30

      То, что твоя мечта сбылась, это мы поняли. Ты по делу пиши, лизуха.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9342

      vladik12 4 октября, 10:02

      Злопамятное гниловатое отродье.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 4 октября, 08:27

      клоун или даун????

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > Garrincha58 4 октября, 10:35

      Да, Валера он такой!..)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      Лев Львов > Garrincha58 4 октября, 11:02

      Рукоблуд.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ЗаЖиМ 4 октября, 04:46

      А чо не разгромил?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1067

      Riot Zero > ЗаЖиМ 4 октября, 07:00

      Да он просто х.й нюхал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > ЗаЖиМ 4 октября, 11:21

      ЧЕТЫРЕ : НОЛЬ для Валеры и для Ростова и для Вас лично не разгром?????????????????

      Ну РЖУ НИ МОГУ!!!...)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57282

      MaxRnD > Cleaner 4 октября, 11:27

      4-0 ???
      Завязывай с грибами

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1067

      Riot Zero > MaxRnD 4 октября, 14:37

      Макс зачем ты этому е.б.л.а.н.у. отвечаешь, его Валера отстрапонил вот он и агрится.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > MaxRnD 4 октября, 19:03

      Забористых опяток я насобирал!!!...)))
      Riot Zero не родич случайно Pussy Riot???

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+