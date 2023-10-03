Лига чемпионов. «Бавария» с трудом обыграла «Копенгаген» (2:1), «Интер» победил «Бенфику» (1:0)

«Бавария» победила «Копенгаген» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб проигрывал до 67-й минуты, но сумел победить благодаря голам Джамала Мусиалы и Матиса Теля в концовке.

«Интер» победил на своем поле «Бенфику» благодаря единственному голу Маркуса Тюрама.

Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур

Копенгаген (Дания) – Бавария (Германия) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Лерагер, 56; 1:1 – Мусиала, 67; 1:2 – Тель, 83.

Группа D. 2-й тур

Интер (Италия) – Бенфика (Португалия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тюрам, 62.

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