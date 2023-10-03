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    • «Интер» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    «Интер» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» – «Бенфика», 2 тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Интер»: Зоммер, Ачерби, Павар, Бастони, Дюмфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Бенфика»: Трубин, Морато, Ба, Аурснес, Отаменди, Кекчю, Ди Мария, Мариу, Силва, Невеш, Муса

    Главный тренер: Рогер Шмидт

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Бенфика»

    Урал-рубин Смотреть онлайн

    Источник: Спортбокс

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    03.10.2023 20:37
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