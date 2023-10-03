Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» – «Бенфика», 2 тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Павар, Бастони, Дюмфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес

Главный тренер: Симоне Индзаги

«Бенфика»: Трубин, Морато, Ба, Аурснес, Отаменди, Кекчю, Ди Мария, Мариу, Силва, Невеш, Муса

Главный тренер: Рогер Шмидт

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Бенфика»