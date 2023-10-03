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    • «Ланс» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    «Ланс» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Арсенала», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ланс»: Самба, Агилар, Мачадо, Дансо, Медина, Гради, Самед, Сотока, Фюльжени, Менди, Ваи.

    Главный тренер: Франк Эз

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Хаверц, Райс, Жезус, Нкетиа, Троссард.

    Главный тренер: Микель Артета

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ланс» – «Арсенал»

    Ланс-Арсенал Смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 19:16
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