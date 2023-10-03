Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Арсенала», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Ланс»: Самба, Агилар, Мачадо, Дансо, Медина, Гради, Самед, Сотока, Фюльжени, Менди, Ваи.
Главный тренер: Франк Эз
«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Хаверц, Райс, Жезус, Нкетиа, Троссард.
Главный тренер: Микель Артета
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ланс» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на «Матч! Игра».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»