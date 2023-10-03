Лига чемпионов. «Арсенал» сенсационно проиграл «Лансу» (1:2), ведя в счете

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«Арсенал» уступил «Лансу» на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лондонский клуб открыл счет уже на 14-й минуте усилиями Габриэля Жезуса. Французы ответили двумя голами.
«Арсенал» потерпел первое поражение в этом сезоне.
Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур
Ланс (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Жезус, 14; 1:1 – Томассон, 25; 2:1 – Ваи, 69.