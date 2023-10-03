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    • Лига чемпионов. «Арсенал» сенсационно проиграл «Лансу» (1:2), ведя в счете

    Лига чемпионов. «Арсенал» сенсационно проиграл «Лансу» (1:2), ведя в счете

    «Арсенал» уступил «Лансу» на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Лондонский клуб открыл счет уже на 14-й минуте усилиями Габриэля Жезуса. Французы ответили двумя голами.

    «Арсенал» потерпел первое поражение в этом сезоне.

    Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур

    Ланс (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Жезус, 14; 1:1 – Томассон, 25; 2:1 – Ваи, 69.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 23:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Антон-Чигинов-vkontakte 4 октября, 00:46

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      Рейтинг: +12675

      DeStar 4 октября, 00:07

      также не ожиданно ,по арсу повезло что в соперники играют в ничью и не добирают очков)

      1
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