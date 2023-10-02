Галактионов установил два рекорда в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов установил два рекорда в московском клубе.

«Галактионов быстрее всех тренеров в истории «Локо» одержал 15 побед в РПЛ.

Для этого ему понадобилось 23 матча. Галактионов превзошел Леонида Кучука, который одержал 15 побед в первых 24 матчах.

Также «Локо» при Галактионове забил 50 голов в 23 матчах, достигнув этой отметки быстрее, чем при любом другом тренере», – сообщает Opta.