Галактионов установил два рекорда в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов установил два рекорда в московском клубе.
«Галактионов быстрее всех тренеров в истории «Локо» одержал 15 побед в РПЛ.
Для этого ему понадобилось 23 матча. Галактионов превзошел Леонида Кучука, который одержал 15 побед в первых 24 матчах.
Также «Локо» при Галактионове забил 50 голов в 23 матчах, достигнув этой отметки быстрее, чем при любом другом тренере», – сообщает Opta.
- Галактионов тренирует «Локомотива» с ноября 2022 года.
- «Локо» идет на 3-м месте в РПЛ.
Источник: Opta