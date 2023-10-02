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    Галактионов установил два рекорда в «Локомотиве»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов установил два рекорда в московском клубе.

    «Галактионов быстрее всех тренеров в истории «Локо» одержал 15 побед в РПЛ.

    Для этого ему понадобилось 23 матча. Галактионов превзошел Леонида Кучука, который одержал 15 побед в первых 24 матчах.

    Также «Локо» при Галактионове забил 50 голов в 23 матчах, достигнув этой отметки быстрее, чем при любом другом тренере», – сообщает Opta.

    • Галактионов тренирует «Локомотива» с ноября 2022 года.
    • «Локо» идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: Opta

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    02.10.2023 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3232

      фанат джигурды 2 октября, 19:10

      Кстати, при Кучуке команда играла здорово и много забивала с хорошим Абаевым в воротах, но жаба смоюродивая тогда слила 2 последних матча практически выигранного чемпионата в угоду одной команде, начав тем самым новый бардак...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2767

      serglider 2 октября, 17:01

      Как бы рекорды - рекордами, но в этом сезоне Локо играет слабее, чем в концовке предыдущего...

      0
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