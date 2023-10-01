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    • Губерниев назвал специалиста, который должен заменить Абаскаля в «Спартаке»

    Губерниев назвал специалиста, который должен заменить Абаскаля в «Спартаке»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев призвал уволить главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «А может, выбить клин клином? Пригласить Александра Мостового тренировать «Спартак»?

    Уж лучше Саша Мостовой в «Спартаке», чем какие-нибудь Луис Альберто Сальватьерра или Мейсон Кепвелл», – написал журналист.

    • Абаскаль в «Спартаке» 2-й сезон.
    • В 10-м туре РПЛ команда уступила «Крыльям Советов» (0:4).
    • Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    01.10.2023 19:29
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +14

      ABC--google 2 октября, 20:25

      Я могу возглавить шпортак. А кто такой Зюпа?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5339

      Каратель > ABC--google 10 часов назад

      Ты можешь только отсосать у всех.вопрос в том кто согласится в твой грязный рот пихать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Zoge 2 октября, 18:14

      Я за отечественного производителя!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Vladimir-Shelepnev-google 2 октября, 13:56

      Конечно Губерниев футбольный комментатор. Откуда он выплат. На Матч ТВ ведь всё бывшие спартаковцы. Скоро ветеринары будут людей лечить. Да и чего удивительного 19 летние блогеры себя профессиональными журналистами считают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5339

      Каратель 2 октября, 13:53

      Шлепогуб умом тронулся давно.правильно про него легендарный Тихонов сказал "3ти разрядник по гребле на лодках без моторов"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19426

      paracetamol 2 октября, 00:01

      Даже Губошлепов что-то начал понимать! Кстати, а где мнение Заремы?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3809

      serppion > paracetamol 2 октября, 04:15

      Губошлеп не поумнеет. Он такое же недоразумение в спорте, как Абаскаль-тренер в Спартаке. Как Чубайс в экономике.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      Алекс636363 1 октября, 23:04

      губошлеп опять лезет в футбол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2649

      Январь 59 1 октября, 21:08

      Саша Мостовой давно мечтает, его надо ставить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      The only one 1 октября, 20:09

      А чё не самому класс показать. Или только бла, бла умеет?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Napolnik 1 октября, 20:01

      Я считаю, что пора заканчивать верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Один развод. Есть старый 10-тилетний сервис. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии, отчеты. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8822

      nik55 1 октября, 19:46

      почему только на Матч ТВ такие тупые ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      balam > nik55 2 октября, 09:56

      тв включи-они уже все захватили

      1
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