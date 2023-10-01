Губерниев назвал специалиста, который должен заменить Абаскаля в «Спартаке»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев призвал уволить главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«А может, выбить клин клином? Пригласить Александра Мостового тренировать «Спартак»?

Уж лучше Саша Мостовой в «Спартаке», чем какие-нибудь Луис Альберто Сальватьерра или Мейсон Кепвелл», – написал журналист.

Абаскаль в «Спартаке» 2-й сезон.

В 10-м туре РПЛ команда уступила «Крыльям Советов» (0:4).

Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.

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