Губерниев назвал специалиста, который должен заменить Абаскаля в «Спартаке»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев призвал уволить главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«А может, выбить клин клином? Пригласить Александра Мостового тренировать «Спартак»?
Уж лучше Саша Мостовой в «Спартаке», чем какие-нибудь Луис Альберто Сальватьерра или Мейсон Кепвелл», – написал журналист.
- Абаскаль в «Спартаке» 2-й сезон.
- В 10-м туре РПЛ команда уступила «Крыльям Советов» (0:4).
- Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева