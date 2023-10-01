Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев назвал специалиста, который должен заменить Абаскаля в «Спартаке»

Губерниев назвал специалиста, который должен заменить Абаскаля в «Спартаке»

1 октября 2023, 19:29
15

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев призвал уволить главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«А может, выбить клин клином? Пригласить Александра Мостового тренировать «Спартак»?

Уж лучше Саша Мостовой в «Спартаке», чем какие-нибудь Луис Альберто Сальватьерра или Мейсон Кепвелл», – написал журналист.

  • Абаскаль в «Спартаке» 2-й сезон.
  • В 10-м туре РПЛ команда уступила «Крыльям Советов» (0:4).
  • Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.

Новый тур ЛЧ начинается: ставьте на главные матчи со страховкой до 17000₽!

Еще по теме:
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке» 4
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко 3
«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак» 14
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Крылья Советов Абаскаль Гильермо Мостовой Александр Губерниев Дмитрий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1696178156
а может биатлонист будет учить их как поражать мишени лёжа и стойки
Ответить
DVOK68
1696178512
Ну разумеется Губерниеву виднее.
Ответить
nik55
1696178801
почему только на Матч ТВ такие тупые ?
Ответить
Январь 59
1696183718
Саша Мостовой давно мечтает, его надо ставить.
Ответить
Алекс636363
1696190682
губошлеп опять лезет в футбол
Ответить
paracetamol
1696194068
Даже Губошлепов что-то начал понимать! Кстати, а где мнение Заремы?
Ответить
Каратель помойников
1696244039
Шлепогуб умом тронулся давно.правильно про него легендарный Тихонов сказал "3ти разрядник по гребле на лодках без моторов"
Ответить
Zoge
1696259672
Я за отечественного производителя!
Ответить
ABC--google
1696267534
Я могу возглавить шпортак. А кто такой Зюпа?
Ответить
wlad wm--google
1696671728
Ну этот то клоун куд со своими лыжами лезет?
Ответить
Главные новости
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
2
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Все новости
Все новости
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
12:27
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
2
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
8
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
3
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
18
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+