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    • Карпукас ответил Миранчуку, который считает его прическу худшей в «Локо»

    Карпукас ответил Миранчуку, который считает его прическу худшей в «Локо»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на критику своей прически со стороны партнера Антона Миранчука.

    «Миранчук сказал, что у меня худшая прическа? Там не только он об этом сказал. Да мне, если честно, все равно. Антоха намного воспитаннее человек, чтобы судить по прическе, поэтому я хорошо с ним общаюсь. Вообще все равно на это! Если бы было не все равно, я бы уже постригся.

    Лучшая прическа? У Антона Миранчука. Пусть ему будет стыдно за то, что за глаза говорит, а я про него буду только хорошее говорить», – сказал Карпукас.

    • Оба игрока – воспитанники «Локо».
    • 21-летний Карпукас стоит 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у него 10 матчей из 10.

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    Источник: телеграм-канал Артема Бухаева

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    30.09.2023 21:55
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