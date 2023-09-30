Карпукас ответил Миранчуку, который считает его прическу худшей в «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на критику своей прически со стороны партнера Антона Миранчука.

«Миранчук сказал, что у меня худшая прическа? Там не только он об этом сказал. Да мне, если честно, все равно. Антоха намного воспитаннее человек, чтобы судить по прическе, поэтому я хорошо с ним общаюсь. Вообще все равно на это! Если бы было не все равно, я бы уже постригся.

Лучшая прическа? У Антона Миранчука. Пусть ему будет стыдно за то, что за глаза говорит, а я про него буду только хорошее говорить», – сказал Карпукас.