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    • Леонченко не планирует продлевать Миранчука и Жемалетдинова

    Леонченко не планирует продлевать Миранчука и Жемалетдинова

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко не намерен продлевать контракты с Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.

    Об этом сообщил агент игроков Вадим Шпинев.

    «Что с контрактами Жемалетдинова и Миранчука? Всe замечательно! Никаких проблем! Генеральный директор закончит работу в клубе «Локомотив», и всe будет хорошо! Думаю, только так.

    Пока Леонченко в «Локо» продления не будет? Наверное, да.

    Напряжeнные ли у нас с ним отношения? У меня с ним нет никаких отношений.

    Кто раньше уйдeт из клуба: гендир или Миранчук с Жемалетдиновым? Думаю, первый вариант», – сказал Шпинев.

    • Оба игрока – воспитанники «Локо».
    • Контракты истекают летом.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: телеграмм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      ABC--google 1 час назад

      А кто такой Зюпа?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16506

      Алексей З 2 часа назад

      Ну без клубов ребята точно не останутся , в отличии от Леонченко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3211

      фанат джигурды 2 часа назад

      Если Педолеонченко свалит будет хорошо.
      Будет плохо если придёт его клон или новый грызун.

      1
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      Рейтинг: +3342

      alefreddy 3 часа назад

      жестко что то не так внутри

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22297

      derrik2000 > alefreddy 2 часа назад

      Там уже давно всё не так.
      В прочем, как и в Спартаке.
      Но у нас намного дольше - больше 20-ти лет... (((

      0
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