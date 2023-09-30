Леонченко не планирует продлевать Миранчука и Жемалетдинова

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко не намерен продлевать контракты с Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.
Об этом сообщил агент игроков Вадим Шпинев.
«Что с контрактами Жемалетдинова и Миранчука? Всe замечательно! Никаких проблем! Генеральный директор закончит работу в клубе «Локомотив», и всe будет хорошо! Думаю, только так.
Пока Леонченко в «Локо» продления не будет? Наверное, да.
Напряжeнные ли у нас с ним отношения? У меня с ним нет никаких отношений.
Кто раньше уйдeт из клуба: гендир или Миранчук с Жемалетдиновым? Думаю, первый вариант», – сказал Шпинев.
- Оба игрока – воспитанники «Локо».
- Контракты истекают летом.
- «Локомотив» идет в РПЛ 3-м.
Источник: телеграмм-канал Севастиана Терлецкого