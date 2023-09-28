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    • Марио Фернандес объяснил появление в контракте с «Интернасьоналом» пункта о денежной компенсации за уход

    Марио Фернандес объяснил появление в контракте с «Интернасьоналом» пункта о денежной компенсации за уход

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, почему согласился прописать в контракте с «Интернасьоналом» пункт о компенсации за свой переход в другой клуб.

    – Ты подписал контракт с «Интернасьоналом». Там содержался пункт про сумму около 400 тысяч евро, которую должен получить клуб, если тебя захочет кто-то еще. Как он появился?

    – Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии.

    Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет «Интеру» 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов.

    Потому что все-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию. А про компенсацию: речь идет не о пяти миллионах евро, не о трех, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счел логичной и справедливой.

    Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч – справедливые деньги для «Интера».

    – Про «Интер» я понял. Справедливо ли было требовать этой компенсации именно от ЦСКА? Ты решил: если ЦСКА правда меня хочет, согласится на условия?

    – Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь – всего 365 тысяч!

    Я провел 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть.

    • В мае 2022 года Фернандес покинул ЦСКА, приостановив карьеру.
    • В декабре он подписал контракт с «Интернасьоналом».
    • В составе бразильской команды фулбек провел 5 матчей (308 минут) без голевых действий.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      geriopoe 1 час назад

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      Рейтинг: +1944

      Таврида 1 час назад

      Если бы эти 365 тысяч Интер сначала заплатил ЦСКА за переход Фернандеса, то было бы справедливо, а так - дайте нам нахаляву, а потом платите за это деньги. Фу, как некрасиво, Марио...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2186

      Fialet 2 часа назад

      Пидэраз.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +954

      sined1951 2 часа назад

      ЦСКА сейчас нищета, из него легионеры бегут.

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