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  • Марио Фернандес объяснил появление в контракте с «Интернасьоналом» пункта о денежной компенсации за уход

Марио Фернандес объяснил появление в контракте с «Интернасьоналом» пункта о денежной компенсации за уход

28 сентября 2023, 13:30
4

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, почему согласился прописать в контракте с «Интернасьоналом» пункт о компенсации за свой переход в другой клуб.

– Ты подписал контракт с «Интернасьоналом». Там содержался пункт про сумму около 400 тысяч евро, которую должен получить клуб, если тебя захочет кто-то еще. Как он появился?

– Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии.

Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет «Интеру» 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов.

Потому что все-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию. А про компенсацию: речь идет не о пяти миллионах евро, не о трех, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счел логичной и справедливой.

Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч – справедливые деньги для «Интера».

– Про «Интер» я понял. Справедливо ли было требовать этой компенсации именно от ЦСКА? Ты решил: если ЦСКА правда меня хочет, согласится на условия?

– Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь – всего 365 тысяч!

Я провел 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть.

  • В мае 2022 года Фернандес покинул ЦСКА, приостановив карьеру.
  • В декабре он подписал контракт с «Интернасьоналом».
  • В составе бразильской команды фулбек провел 5 матчей (308 минут) без голевых действий.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит ЦСКА Интернасьонал Фернандес Марио
Комментарии (4)
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sined1951
1695898012
ЦСКА сейчас нищета, из него легионеры бегут.
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Fialet
1695900316
Пидэраз.
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Таврида
1695901313
Если бы эти 365 тысяч Интер сначала заплатил ЦСКА за переход Фернандеса, то было бы справедливо, а так - дайте нам нахаляву, а потом платите за это деньги. Фу, как некрасиво, Марио...
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Аид666
1695915248
Чудак, через букву М...
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