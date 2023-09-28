Марио Фернандес объяснил появление в контракте с «Интернасьоналом» пункта о денежной компенсации за уход

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, почему согласился прописать в контракте с «Интернасьоналом» пункт о компенсации за свой переход в другой клуб.

– Ты подписал контракт с «Интернасьоналом». Там содержался пункт про сумму около 400 тысяч евро, которую должен получить клуб, если тебя захочет кто-то еще. Как он появился?

– Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии.

Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет «Интеру» 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов.

Потому что все-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию. А про компенсацию: речь идет не о пяти миллионах евро, не о трех, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счел логичной и справедливой.

Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч – справедливые деньги для «Интера».

– Про «Интер» я понял. Справедливо ли было требовать этой компенсации именно от ЦСКА? Ты решил: если ЦСКА правда меня хочет, согласится на условия?

– Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь – всего 365 тысяч!

Я провел 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть.