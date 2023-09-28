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    • Марио Фернандес назвал свою главную ошибку за последний год – это не переход в «Зенит»

    Марио Фернандес назвал свою главную ошибку за последний год – это не переход в «Зенит»

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, о каком футбольном решении он сожалеет.

    – Главная твоя ошибка за последний год?

    – Уехать играть в Бразилию. Вспоминаю свой 2011-й: я приехал в Россию и, как бы сложно ни было, максимально адаптировался к новой для себя стране.

    А вернувшись в Бразилию год назад, так и не привык снова к жизни и игре там. Здесь, в России, все как-то понятнее. Тут я счастлив.

    • В мае 2022 года Фернандес покинул ЦСКА, приостановив карьеру.
    • В декабре он подписал контракт с «Интернасьоналом».
    • В составе бразильской команды фулбек провел 5 матчей (308 минут) без голевых действий.

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    Источник: Sport24

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