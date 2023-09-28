Марио Фернандес назвал свою главную ошибку за последний год – это не переход в «Зенит»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, о каком футбольном решении он сожалеет.

– Главная твоя ошибка за последний год?

– Уехать играть в Бразилию. Вспоминаю свой 2011-й: я приехал в Россию и, как бы сложно ни было, максимально адаптировался к новой для себя стране.

А вернувшись в Бразилию год назад, так и не привык снова к жизни и игре там. Здесь, в России, все как-то понятнее. Тут я счастлив.