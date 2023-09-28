Корнеев объяснил спад в игре Хвичи

Игорь Корнеев рассказал, почему Хвича Кварацхелия стал хуже играть за «Наполи» после ярких первых месяцев в Италии.
«Всегда тяжело повторить второй год, потому что к тебе готовы, плюс окружение игрока тоже не способствует тому, чтобы он был более собран.
Давление, которое Хвича испытывает… Он творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение: «Я должен».
Как только он вернется в мальчишеское состояние, когда он только начинал играть в футбол, все придет автоматически», – считает Корнеев.
- В среду Хвича забил первый гол за полгода.
- По итогам прошлого сезона его номинировали на «Золотой мяч».
- Грузинского вингера признали лучшим игроком Серии А в сезоне-2022/23 и лучшим молодым футболистом ЛЧ.
Источник: «Матч ТВ»