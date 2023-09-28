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    Корнеев объяснил спад в игре Хвичи

    Игорь Корнеев рассказал, почему Хвича Кварацхелия стал хуже играть за «Наполи» после ярких первых месяцев в Италии.

    «Всегда тяжело повторить второй год, потому что к тебе готовы, плюс окружение игрока тоже не способствует тому, чтобы он был более собран.

    Давление, которое Хвича испытывает… Он творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение: «Я должен».

    Как только он вернется в мальчишеское состояние, когда он только начинал играть в футбол, все придет автоматически», – считает Корнеев.

    • В среду Хвича забил первый гол за полгода.
    • По итогам прошлого сезона его номинировали на «Золотой мяч».
    • Грузинского вингера признали лучшим игроком Серии А в сезоне-2022/23 и лучшим молодым футболистом ЛЧ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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