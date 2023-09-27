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    • Зюганов раскритиковал УЕФА за допуск российских сборных до 17 лет в нейтральном статусе

    Зюганов раскритиковал УЕФА за допуск российских сборных до 17 лет в нейтральном статусе

    Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на допуск сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

    • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
    • Также им запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

    – Нам надо укреплять свои внутренние спортивные организации, надо не хныкать. А эти провокаторы будут выступать, потому что они не готовы соперничать, соревноваться – за этим стоит американская политика. А Европа, к сожалению, полностью зависима.

    Нам надо поспокойнее, поувереннее заниматься своим делом, тренироваться и работать.

    – Должны ли мы выступать без флага, гимна и на нейтральной территории?

    – Я категорически против. Они просто хотят унизить и флаг, и гимн, и страну. Это ненормально. Надо вести себя гордо и достойно.

    – Надо отказаться от предложения УЕФА?

    – Не в этом дело. УЕФА опять подмял под себя все. Мы должны играть, представляя страну, свой спорт, представляя нашу историю и культуру.

    В этом смысл соревнований, а не в том, что тебя выпустили и заставляют унижать свой флаг, свой герб, своих предков, которые сражались. Это ненормально.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      ramblernasheveverything 58 минут назад

      В этом смысл соревнований, а не в том, что тебя выпустили и заставляют унижать свой флаг, свой герб, своих предков, которые сражались======
      Печально что так получилось что России приходится выступать на международных соревнованиях...Так где все против...

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