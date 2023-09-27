Зюганов раскритиковал УЕФА за допуск российских сборных до 17 лет в нейтральном статусе

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на допуск сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.

Также им запретят играть на территории РФ.

Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

– Нам надо укреплять свои внутренние спортивные организации, надо не хныкать. А эти провокаторы будут выступать, потому что они не готовы соперничать, соревноваться – за этим стоит американская политика. А Европа, к сожалению, полностью зависима.

Нам надо поспокойнее, поувереннее заниматься своим делом, тренироваться и работать.

– Должны ли мы выступать без флага, гимна и на нейтральной территории?

– Я категорически против. Они просто хотят унизить и флаг, и гимн, и страну. Это ненормально. Надо вести себя гордо и достойно.

– Надо отказаться от предложения УЕФА?

– Не в этом дело. УЕФА опять подмял под себя все. Мы должны играть, представляя страну, свой спорт, представляя нашу историю и культуру.

В этом смысл соревнований, а не в том, что тебя выпустили и заставляют унижать свой флаг, свой герб, своих предков, которые сражались. Это ненормально.