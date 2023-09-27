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    • Мостовой назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

    Мостовой назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ.

    «Я уверен, что другие клубы в скором времени догонят «Краснодар» в турнирной таблице. Все говорят, что команда оторвалась, а я думаю, от чего или кого? Всего-то три очка между первым и вторым местами. Одна победа, две победы, и все. «Зенит» и «Спартак» точно догонят «Краснодар».

    Я не являюсь болельщиком ни одной из команд. Я оцениваю шансы на чемпионство, исходя из того, что я вижу. А вижу я, что претендентами являются «Зенит», «Спартак» и, возможно, «Динамо».

    «Краснодар» тоже должен быть наверху, команда пока выглядит стабильнее всех. У них нет чехарды с составом. Их иностранцы уже прижились и обжились, там около семи легионеров.

    В составе «Зенита» тоже одни иностранцы, у «Спартака» то же самое. Играют не паспорта, а живые люди. Если футболист хороший, то какая разница, какое у него гражданство», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 9 туров.
    • Отрыв от идущих вторыми «Крыльев» – три очка.

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    Источник: Betonmobile

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