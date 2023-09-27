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  • Мостовой назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Мостовой назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

27 сентября 2023, 00:18
5

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ.

«Я уверен, что другие клубы в скором времени догонят «Краснодар» в турнирной таблице. Все говорят, что команда оторвалась, а я думаю, от чего или кого? Всего-то три очка между первым и вторым местами. Одна победа, две победы, и все. «Зенит» и «Спартак» точно догонят «Краснодар».

Я не являюсь болельщиком ни одной из команд. Я оцениваю шансы на чемпионство, исходя из того, что я вижу. А вижу я, что претендентами являются «Зенит», «Спартак» и, возможно, «Динамо».

«Краснодар» тоже должен быть наверху, команда пока выглядит стабильнее всех. У них нет чехарды с составом. Их иностранцы уже прижились и обжились, там около семи легионеров.

В составе «Зенита» тоже одни иностранцы, у «Спартака» то же самое. Играют не паспорта, а живые люди. Если футболист хороший, то какая разница, какое у него гражданство», – сказал Мостовой.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 9 туров.
  • Отрыв от идущих вторыми «Крыльев» – три очка.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Динамо Краснодар Мостовой Александр
Комментарии (5)
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oyabun
1695793416
Что ляпает этот клоун? В игре с Динамо на поле вышло 5 спартаковских россиян и 6 иностранцев. А после замен россиян на поле стало еще больше. Корчит из себя эхсперта, даже не глянув статистику.
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Kollljan
1695795839
Крылья советов будут чемпионами
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Fialet
1695798223
Бороться может и будут, но чемпион известен давно и надолго.
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Garrincha58
1695799124
я бы на месте Мостового если он действительно разбирается в футболе, а он так считает.... Зенит из этого списка бы убрал однозначно ну не будет этот Зенит претендовать на первое место Семак просто плохой тренер и пока его не снимут ничего питерцам не светит
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Анатолий-Побочин-google
1695898002
Опять это существо что то пытается из себя представить
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